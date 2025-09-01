음주운전 사고 내고 1㎞ 도주한 현직 경찰관…면허취소 수치

피해 차량 운전자 쫓아가면서 신고…직위해제 조치

음주운전 사고를 내고도 별다른 조치 없이 도주한 현직 경찰관이 붙잡혔다.



인천 연수경찰서는 특정범죄가중처벌법상 도주치상과 도로교통법상 음주운전 혐의로 공항경찰단 소속 30대 A 경장을 불구속 입건했다고 1일 밝혔다.



A 경장은 지난달 28일 오후 7시 35분께 인천시 연수구 송도동 편도 5차로 도로에서 술을 마시고 승용차를 몰다가 신호 대기 중인 스포츠유틸리티차(SUV)를 들이받은 혐의 등을 받고 있다.



그는 사고 후 별다른 조치 없이 차량을 몰고 도주했다가 1㎞가량 떨어진 지점에서 검거된 것으로 파악됐다.



피해 차량에는 모두 4명이 타고 있었으며, 운전자인 40대 남성은 도주하는 A 경장을 쫓아가면서 경찰에 신고한 것으로 조사됐다.



현장에 출동한 경찰이 측정한 A 경장의 혈중알코올농도는 0.08% 이상의 면허취소 수치였다.



경찰은 A 경장의 직위를 해제했으며 조사 결과에 따라 후속 조치를 할 예정이다.



경찰 관계자는 "피해 차량 운전자가 '아파서 병원에 가겠다'고 해서 일단 도주치상 혐의를 적용했다"며 "진단서 제출 여부에 따라 적용 혐의는 변경될 수도 있다"고 말했다.

