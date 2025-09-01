데이트 위해 활용한 네이버의 그 ‘서비스’…벌써 10주년 됐다

네이버 ‘예약 서비스’, 출시 10주년 맞아

누적 예약만 약 5억건…리뷰도 6900만건

캠핑장 예약 서비스로 첫 발을 내디뎌 음식점, 미용실, 숙박 등 일상 영역으로 확장한 네이버 플레이스 ‘예약 서비스’가 올해로 출시 10주년을 맞이했다.

네이버는 지난 10년간 자사의 예약 서비스 누적 이용자는 우리나라 국민의 절반 수준에 해당하는 2767만여명이라고 1일 밝혔다. 이와 함께 누적 예약 건수는 5억건에 달하고 서비스 이용 후 남긴 리뷰도 6900만건에 이르렀다고 네이버는 덧붙였다.

네이버의 예약 서비스는 2015년 3월 캠핑장 사업자들에게 온라인 예약 기능을 대신 제공한 데서 시작했다. 자체 예약 시스템을 구축하려면 수천만원의 비용과 시간을 들여야 하는 사업자들의 부담을 덜어주고자, 예약 사항 전반을 파악하고 관리할 수 있는 솔루션 개발이 첫걸음이었다.

캠핑장 이용객 편의를 더하고 업무 부담을 던 사업자들의 호응까지 더해지면서 네이버는 음식점, 미용실, 숙박, 레저, 공연·전시, 병·의원 등 일상의 모든 영역으로 예약 서비스를 확대해 국민들에게 익숙한 서비스로 자리했다.

10년간 네이버 예약 서비스를 활용해온 한 캠핑장 사업주는 “예약과 취소, 환불까지 한 번에 처리할 수 있었다”며 “마치 직원을 한 명 둔 느낌”이라고 말했다. 향수공방 사업주도 “예약 데이터를 토대로 인기 시간대나 상품 분석·마케팅이 가능했다”며 “유능한 매니저이자 든든한 데이터 분석가를 얻은 것 같다”고 밝혔다.

네이버는 9월 한 달간 예약 서비스 제공 10주년을 기념해 예약 시 네이버 페이 포인트 추가 적립과 우수 리뷰를 선정해 포인트를 제공하는 등 다양한 프로모션을 펼친다.

네이버 플레이스 관계자는 “네이버 예약이 사업 성장 동력의 핵심 솔루션으로 자리매김할 수 있도록 서비스 기능을 고도화하고 다양한 지원 노력을 확대하겠다”고 말했다.