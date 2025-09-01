'션'한 영향력…"발톱 6개 빠져, 영광의 트로피"

가수 션이 마라톤 완주 후 발 부상 소식을 전해 놀람을 안겼다. 션 SNS 캡처

가수 션이 마라톤 완주 소식과 함께 충격적인 발 상태를 공개해 네티즌들에게 충격을 안겼다.

1일 션은 자신의 SNS 계정을 통해 “잘 될 거야, 대한민국! 2025년 8월 15일 81.5km 완주하고 나서”라는 글과 함께 한장의 사진을 게시했다.

공개된 사진 속 션이 발은 마라톤 완주로 인해 발톱이 들리고 멍든 모습으로 성한 곳이 없었다. 그는 “영광의 트로피. 왼쪽 엄지발톱 포함 4개의 발톱이 들리고, 오른쪽 엄지발톱과 두 번째 발톱이 빠질 준비를 하고 있다. 아직 4개는 괜찮다^^”며 담담하게 부상 소식을 전했다.

이어 “올해 광복 80주년 광복절에 최선을 다해 81.5km의 감사 편지를 써서 전할 수 있어 그저 감사하다. 누군가는 해야 할 일이기에”라며 완주에 담긴 특별한 의미를 밝혔다.

이 같은 션의 뜻깊은 행보에 네티즌들은 “누군가는 해야 할 일을 하는 게 당연한 건데 대한민국을 대표해 해줘서 감사하다”, “몸 관리하면서 하시길”, “응원밖에 할 수 있는 게 없어서 안타깝다”, “영광의 상처다. 존경스럽다” 등의 긍정적인 반응으로 보이며 응원의 물결이 일었다.

션은 꾸준한 기부로 선한 영향력을 선사하고 있다. 션 SNS 캡처

1997년 그룹 지누션으로 데뷔한 션은 1972년생으로 올해 52세다. 52세에도 꾸준한 자기관리로 건강하게 마라톤을 완주하며 기부를 이어가는 모습은 팬들의 훈훈함을 불러일으켰다.

앞서 션은 지난 8월 15일, 광복 80주년을 맞아 진행된 마라톤에서 발생한 수익금 815만원을 독립유공자 후손들을 위해 후원 업체에 기부하면서 눈길을 끌었다.

이번까지 총 6번째 기부로, 23억여원의 기금을 전달하며 훈훈한 선행을 이어갔다.

한편, 션은 2004년 배우 정혜영과 결혼해 슬하에 2남 2녀를 두고 있다. 그는 평소 달리기를 통한 기부로 꾸준한 선행을 이어오고 있으며 결혼 생활을 오래 했음에도 정혜영과 결혼한 날짜를 세고 있을 정도로 사랑꾼인 것으로 알려져 대중의 부러움을 샀다.