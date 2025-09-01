세계일보
이 자동차 출시에 7월 온라인쇼핑 금액 ‘역대 최대’ 기록

입력 : 2025-09-01 12:56:35
수정 : 2025-09-01 13:00:56
김희원 기자 azahoit@segye.com
올해 7월 온라인쇼핑 거래액이 역대 최고 기록을 찍었다. 전기차 테슬라 신형 모델 판매 호조가 전체 거래액 상승을 이끈 것으로 나타났다.

 

통계청이 1일 발표한 ‘7월 온라인 쇼핑동향’을 보면 지난 7월 온라인(PC+모바일)으로 물건을 구매한 총액은 23조335억원으로 1년 전보다 7.3%(1조 5713억원) 늘었다.

 

이는 2017년 관련 통계 집계 시작 이래 최대치로 사상 처음 월별 기준 23조원을 넘어섰다. 이전 기록은 지난해 12월 22조7000억원이었다.

 

테슬라 모델Y. 테슬라 제공

쇼핑액 증가를 이끈 상품군은 자동차 및 자동차용품(54.8%)이었다.

 

그중에서도 테슬라의 신형 모델 판매량·인도량이 늘어나면서 상승을 견인했다.

 

한국수입자동차협회(KAIDA)에 따르면 지난 7월 테슬라는 7357대를 팔아 국내 수입차 시장에서 판매 1위를 기록했다. 이 가운데 신형인 모델Y는 6559대가 팔렸다.

 

음·식료품(12.6%), 음식서비스(11.0%)도 견조한 증가세를 나타냈다. 다만 가방(-13.8%) 등에서는 줄었다.

 

7월 쇼핑액 증가율 7.3%는 지난해 6월(9.2%) 이후 가장 높은 수준이기도 하다.

 

통계청은 지난해 불거진 ‘티몬·위메프 미정산 사태’의 기저효과가 7월부터 해소되기 시작한 영향도 있다고 분석했다.

 

쇼핑 거래액 구성비를 보면 음식서비스(15.5%), 음·식료품(14.0%), 여행 및 교통서비스(12.8%) 순으로 높았다.

 

온라인 쇼핑액 중 모바일 쇼핑액은 18조 1568억원으로 1년 전보다 10.0%(1조 6477억원) 증가했다. 모바일 쇼핑액이 18조원을 넘어선 것은 처음이다. 이전 기록은 지난해 12월 17조7000억원이었다.

 

온라인 쇼핑액 중 모바일 거래액의 비중은 78.8%로 1년 전보다 1.9%포인트 늘었다.

 

모바일 거래액의 비중이 높은 상품군은 음식서비스(98.9%), 이쿠폰서비스(90.5%), 아동·유아용품(85.2%) 순이었다.

 

7월 기준으로 전체 소매판매액(54조4977억원) 중 온라인쇼핑 ‘상품’ 거래액(15조5699억원)의 비중은 28.6%로 나타났다.

김희원 기자

