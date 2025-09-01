대구 북구 모녀 숨진 주택 화재 현장 감식…“전기적 요인 추정”

지난달 31일 모녀가 숨진 대구 북구 구암동 주택 화재는 전기적 요인에 의한 것으로 추정됐다.

대구 강북경찰서는 1일 오전 11시부터 국립과학수사연구원, 한국전기안전공사, 소방 당국 등과 함께 1시간여 동안 현장 감식을 했다. 경찰 등은 감식을 통해 부엌 부근에서 전기적 요인으로 인해 불이 시작된 것으로 경찰은 추정하고 있다.

대구 북구 구암동 주택 화재 현장에서 1일 경찰 등 관계 기관들이 현장감식을 벌이고 있다. 대구=연합뉴스

경찰은 숨진 50대 모친과 20대 딸을 부검한 결과 화재 연기로 인한 질식사로 추정된다는 1차 소견을 이날 받았다. 경찰은 화재 당시 모녀가 잠을 자고 있어 미처 화재를 피하지 못한 것으로 보고 있다.

당시 중상을 입고 병원 치료 중인 20대 아들은 불이 난 직후 바로 앞 이웃집으로 피신했던 것으로 알려졌다. 현재까지 범죄 혐의점이나 유서 등은 없는 것으로 파악했다. 불이 난 주택은 스프링클러가 설치되지 않았으며 화재 상황을 비추는 폐쇄회로(CC)TV 등은 없는 것으로 확인됐다.

전날 오전 7시 25분 구암동 3층짜리 주택 2층에서 원인이 확인되지 않은 불이나 모녀가 숨지고 아들과 이웃 주민 3명은 중경상을 입었다. 경찰 관계자는 “현재까지는 범죄 혐의점이 없는 것으로 보고 있지만, 여러 가능성을 열어두고 수사하고 있다”고 밝혔다.