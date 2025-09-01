서울서 ‘경주 SMR 국가산단 투자설명회’ 성료

수도권 기업·연구기관 대상 투자환경·비전 집중 소개

산·학·연 전문가, SMR 산업 전망·생태계 조성 방안 논의

경북 경주시는 지난달 29일 서울에서 ‘경주SMR(소형모듈원자로) 국가산단 투자설명회’를 열고 수도권 기업과 연구기관을 대상으로 투자환경과 산업 비전을 집중 홍보했다고 1일 밝혔다.

설명회에는 송호준 경주시 부시장, 이남억 경북도 공항투자본부장과 함께 심형진 서울대 교수(좌장), 황일순 서울대 명예교수, 정범진 경희대 교수, 손태영 한국수력원자력 SMR사업기획부장 ,권혁 한국원자력연구원 SMR원자로기술개발부장 등 산·학·연 전문가들이 참석해 발표와 토론을 이어갔다.

지난 8월 29일 서울 켄싱턴 호텔에서 열린 ‘경주 SMR 국가산단 투자설명회’에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 경주시 제공

프로그램은 △경주 SMR 국가산단 IR 발표 △산업 동향 및 건설 전망 △지속가능 발전과 SMR △AI 시대와 SMR의 역할에 관한 특강으로 진행됐으며, 패널토론에서는 K-SMR 상용화, 경제성 확보, 생태계 조성 방안이 심도 있게 논의됐다.

‘경주 SMR 국가산단’은 사업비 3936억 원을 들여 경주시 문무대왕면 일원 113만㎡ 규모로 2032년까지 조성된다.

시행은 한국토지주택공사(LH)가 맡아 혁신형 i-SMR 제조와 소재·부품·장비 산업 집적화, 글로벌 수출형 공급망 구축을 목표로 한다.

이번 설명회는 ‘2025 경북도 투자대회’의 ‘경주 특별세션’으로 추진됐으며, 이달 29일 데모데이를 거쳐 11월 27일 서울, 같은 달 28~29일 경주에서 열리는 본 행사로 이어진다.

본 행사에는 20여 개국 200여 명의 국내외 투자자가 참가할 예정이다.

송호준 경주시 부시장은 “SMR 국가산단을 통해 혁신 원자로 제조와 소부장 산업을 육성하고 수출 공급망을 선점해 지역경제 활성화와 전문인력 양성 등 다양한 효과를 창출하겠다”고 밝혔다.

이남억 경북도 공항투자본부장은 “SMR 산업은 국가 에너지 안보와 탄소중립을 동시에 달성할 핵심 성장 동력”이라며 “정부·기업·기관과 협력해 안정적 투자환경을 제공하겠다”고 강조했다.

한편 이날 행사에 앞서 경주시·경북도·한국아태경제협회는 상호협력 파트너십 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 글로벌 투자 정보 교류, 경북 중소기업 해외 진출 지원, 외투기업·유턴기업 유치, 아태 국가와의 국제·문화교류 확대 등을 담아 포스트 APEC 시대 본격적인 투자유치 활동의 신호탄이 될 전망이다.