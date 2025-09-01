강남 한복판에 문 연 ‘투썸 2.0’…기존 매장과 다른 점은?

차세대 콘셉트 프리미엄 매장…기존 매장과 다른 다양한 시그니처 메뉴

주요 거점에 관련 매장 확대 방침…“차별화된 경험으로 브랜드 정체성 강화”

프리미엄 디저트 카페 투썸플레이스는 차세대 콘셉트를 적용한 프리미엄 매장 ‘투썸 2.0 강남’을 오픈한다고 1일 밝혔다. 투썸플레이스는 차세대 프리미엄 매장을 ‘투썸 2.0’이라 명명하고, ‘투썸 2.0 강남’을 시작으로 주요 거점에 관련 매장을 확대해 갈 방침이다.

투썸 2.0 강남. 투썸플레이스 제공

해당 매장은 디저트를 곁들이는 카페를 넘어 ‘케이크와 커피가 함께할 때 완성되는 특별한 순간의 가치’를 제안하는 공간으로 기획됐다. 이날부터 문을 연 ‘투썸 2.0 강남’은 서울에서 가장 활기가 넘치는 강남대로의 중심부 신논현역 5번 출구 앞에 위치한다. 상권 특성에 맞춰 누구나 직관적으로 인식할 수 있는 신규 로고를 적용하고, 새롭게 해석한 브랜드 아이덴티티를 공간·제품·서비스 전반에 반영했다.

이를 통해 프리미엄 디저트 카페로서 입지를 강화하고, 소비자와의 감성적 연결을 바탕으로 차별화된 브랜드 경험을 제공할 계획이다. 또 브랜드명에 담긴 ‘투썸(TWOSOME)’의 의미를 커피와 디저트가 나누는 우정과 달콤한 교감으로 새롭게 정의했다. 이를 ‘DEAREST CAKE, ALWAYS COFFEE’라는 브랜드 슬로건으로 풀어냈으며, 커피와 디저트가 어우러질 때 완성되는 균형과 조화를 강조했다.

‘투썸 2.0 강남’에서는 기존 매장에서 만나볼 수 없는 다양한 카테고리의 시그니처 메뉴를 선보인다. 계절과 관계없이 투썸의 대표 케이크 ‘스초생(스트로베리 초콜릿 생크림)’을 연중 즐길 수 있는 것은 물론, ‘마카다미아 가나슈 케이크’와 ‘사과 무스 케이크’ 등 고급 홀·쁘띠 케이크, ‘고르곤졸라 바스크 치즈 케이크’ 등 진한 풍미의 조각 케이크 라인업을 준비했다.

최근 ‘투썸 말차’가 신드롬을 일으키고 있는 만큼 말차 아이스크림과 글로벌 시장에서 차세대 커피로 주목받는 ‘크림 탑’ 커피 메뉴도 새롭게 선보인다. 투썸만의 특제 크림을 올린 ‘크림 탑’ 메뉴는 향후 차세대 커피 플랫폼으로 발전시켜 나갈 계획이다.

투썸의 디저트를 간편하게 즐길 수 있도록 테이크아웃 전용 ‘원바이트 페어링 세트’도 최초로 선보인다. 부드럽고 고소한 생크림을 넣은 디저트를 커피와 함께 구성해, 바쁜 일상 속에서도 프리미엄 디저트를 손쉽게 즐길 수 있도록 했다.

투썸플레이스 관계자는 “투썸 2.0 강남은 브랜드 가치와 경험을 완성도 높게 구현한 차세대 프리미엄 매장”이라며 “고객과의 감성적 연결을 바탕으로 프리미엄 디저트 카페로서의 경험을 강화하고, 브랜드 팬덤을 한층 공고히 해 나가겠다”고 밝혔다.