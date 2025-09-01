코스피, 반도체 겹악재에 하락 3,140대로 후퇴…코스닥도 내려

코스피가 1일 반도체주를 둘러싼 겹악재에 하락해 3,140대로 밀려났다.



이날 코스피는 전장보다 43.08포인트(1.35%) 내린 3,142.93에 거래를 마쳤다.



지수는 전장보다 21.43포인트(0.67%) 내린 3,164.58로 출발해 3,177.40까지 낙폭을 줄이기도 했으나 장중 다시 하락폭을 키웠다.



코스닥지수도 전장보다 11.91포인트(1.49%) 하락한 785.00에 장을 마치며 3거래일 연속 내림세를 나타냈다.

<연합>