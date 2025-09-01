타임엔터, 한·중·일 글로벌 걸그룹 론칭 박차…6일 중국서 오디션 진행

트위티(Tweety), 파시걸스(PoshGirls) 등 다수의 K팝 아이돌을 육성했던 타임엔터테인먼트가 이번에는 한·중·일 글로벌 걸그룹 론칭을 위한 프로젝트에 돌입한다.

1일 타임엔터테인먼트에 따르면 지난 30일 서울의 한 K팝 댄스 연습실에서 글로벌 오디션이 진행됐다.

6일 중국 지린성 창춘시에서 진행되는 오디션 포스터.

이날 오디션은 앞서 서류 심사와 1차 면접에 이은 2차 면접으로, 30여명이 참가했다.

이들은 자기 소개와 질의·응답, 가창(무반주), 댄스 등을 진행했다.

이번 오디션은 타임엔터테인먼트가 한국과 중국, 일본인으로 이뤄진 글로벌 걸그룹을 론칭하기 위해 마련됐다.

타임엔터테인먼트측은 “이번 한국 오디션을 통해 끼와 재능을 가진 연습생을 많이 선별하게 됐다”며 “이어 계획된 중국 오디션까지 진행한 뒤 최종적으로 글로벌 데뷔를 하게 되는 걸그룹 멤버가 구성될 것”이라고 말했다.

타임엔터테인먼트 로고.

한편 타임엔터인먼트는 6일 중국 지린성 창춘시에서 중국 오디션을 진행할 계획이다.

노래, 댄스, 랩, 연기, 모델, 작사·작곡 등 다채로운 재능을 가진 연습생을 선별할 계획으로, 현재 300여명이 오디션에 응시했다.

이들은 향후 이르면 올해 연말 창춘시에서 문을 여는 파이싱 문화 아카데미에서 노래와 댄스 등을 배우게 된다.

파이싱 아카데미에는 타임엔터테인먼트 수장이자 다수의 K팝을 작곡한 베테랑 작곡가 신성호가 총장으로, 가수·댄서·모델·배우 등 한국 강사들이 직접 교육을 할 예정이다.