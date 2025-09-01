현대위아, 물류로봇 신제품 공개… 모바일 로봇 시장 진출 본격화

현대위아가 물류로봇 신제품을 공개하며 모바일(이동) 로봇 시장 진출을 본격화했다.

현대위아가 지난달 28~29일 경기도 의왕시 현대위아 의왕연구소에서 개최한 ‘물류로봇 신제품 런칭 및 고객 초청 시연회’에서 가반하중 300~1500㎏의 물류로봇을 시연하고 있다. 현대위아 제공

현대위아는 지난달 28~29일 경기 의왕 현대위아 의왕연구소에서 ‘물류로봇 신제품 런칭 및 고객 초청 시연회’를 열고 가반하중(로봇이 들 수 있는 최대 무게) 300~1500㎏의 물류로봇 플랫폼을 국내 고객들에게 처음으로 선보였다고 1일 밝혔다.

물류로봇은 산업 현장에서 각종 제조 물류를 이송할 때 사용하는 로봇이다. 현대위아는 이번 신제품을 출시하며 가반하중 300㎏, 600㎏, 1000㎏, 1500㎏의 물류로봇 제품군을 갖추게 됐다.

현대위아는 물류로봇을 라이다를 이용해 실시간으로 지도와 위치를 확인하는 SLAM(동시 로컬라이제이션 및 매핑) 방식, 바닥의 QR코드나 자석을 인지하고 사전에 설정한 경로로 다니는 AGV 방식 등 다양한 방식으로 주행할 수 있도록 개발했다.

현대위아는 다품종 소량생산 현장이 늘어나는 상황을 고려해 물품을 싣는 차상장치를 다양화하며 물류로봇의 효율성도 크게 높였다.

현대위아는 이번 신제품을 기반으로 물류로봇과 주차로봇 등 모바일 로봇 시장에서 영향력을 더욱 확대하고 현대자동차그룹을 넘어 일반 고객을 대폭 확대해 나갈 계획이다.

현대위아 관계자는 “이번 신제품은 단순한 이송 장비를 넘어, 고객의 전체 물류 시스템과 유기적으로 통합될 수 있는 지능형 플랫폼”이라며 “국내외 다양한 고객사의 요구를 반영해 지속적으로 기술 개발과 현장 최적화에 나서며 모바일 로봇 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있도록 하겠다”고 말했다.