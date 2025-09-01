헌재 부정하며 “尹 부부 석방”…거침 없는 국힘 김민수의 ‘입’

전당대회부터 강경 일변도 발언으로 주목

“계엄은 헌법상 보장된 대통령 권한” 주장

당 지도부 “합의된 의견 아냐” 진화 나서

국민의힘 김민수 최고위원의 ‘입’이 연일 논란이 되고 있다. 헌법재판소의 윤석열 전 대통령 파면 결정을 부정하고, 그와 김 여사의 석방을 촉구하는 등 강경 발언을 쏟아내면서다.

김 최고위원은 1일 국회에서 열린 최고위원회의에서 “더불어민주당이 진정으로 국민을 위한다면 정치 보복성 수사를 멈추고, 윤 전 대통령과 김건희 여사를 석방하라”고 요구했다.

국민의힘 김민수 최고위원이 지난 27일 서울 여의도 국회에서 열린 첫 최고위원회의에서 모두 발언을 하고 있다. 뉴스1

김 최고위원은 “내란죄가 확정되지 않았음에도 민주당은 윤 대통령을 내란 확정범으로 몰고 있다”며 “이야말로 무죄 추정의 원칙, 헌법 정신을 짓밟는 인권 유린”이라고 주장했다.

그는 “탄핵·내란을 붙들어 매고 정치적으로 이용하는 것은 민주당”이라며 “민주당과 이재명 정권이 정적 제거를 위한 탄핵몰이, 극우몰이에 치우친다면 이재명 정권 역시 그 수명을 다하지 못할 것”이라고 비판했다.

그는 특히 “수많은 국민은 여전히 탄핵이 정당치 않았다고 주장한다”며 “국민은 헌법재판관에게 법 절차까지 무시한 채 헌법상 보장된 대통령의 권한을 심판할 어떠한 권한도 부여한 적이 없다”고 주장했다.

또 “윤 전 대통령은 ‘내란죄가 빠졌다면 탄핵소추가 이뤄지지 않았을 것’이라고 주장했지만, 헌법재판소는 가정적 주장에 불과하다고 했다”며 “헌재는 ‘내란죄가 빠졌어도 탄핵소추가 됐을 것’을 가정하고 있는데, 헌재의 주장과 판결 역시 가정적 주장에 불과했다”고도 했다. 헌재의 판결은 물론, 권한까지 부정하는 듯한 발언이다.

이 같은 김 최고위원 발언 이후 당 지도부는 합의된 의견이 아니라며 진화에 나섰다.

박성훈 수석대변인은 최고위 종료 후 기자들과 만나 “김 최고위원 발언이 지도부의 정치적 입장이라고 말하면 안 될 것”이라며 “최고위에서 전혀 논의가 없었던 사안”이라고 선을 그었다.

김 최고위원은 지난달 28일 CBS라디오 ‘박재홍의 한판승부’에서도 헌재의 윤 전 대통령 파면 결정에 대해 “동의하지 않는다”고 답했다.

그는 “국회 앞에서 분명히 집회와 시위가 있었는데 어떤 분들도 강경 진압한 사례가 없다”며 “윤 전 대통령의 의중은 어떤 국민도 다치게 할 의도가 없었고, 어떤 국민도 불안하게 할 의도가 없었다”고 주장했다.

그러면서 “계엄이라는 사건이 발생할 수밖에 없었던 민주당의 국헌 문란 행위가 분명히 있었다”며 “역사적 재평가가 충분히 이루어질 수 있는 사안”이라며 비상계엄 사태의 책임을 민주당에 돌리기도 했다.

국민의힘 대변인이었던 김 최고위원은 12·3 비상계엄 사태 때 윤 전 대통령이 중앙선거관리위원회에 군을 보낸 것을 두고 한 유튜브 방송에서 ‘과천 선관위 상륙작전’이라고 표현했던 사실이 알려지면서 대변인직에서 물러났다.

이후 이번 전당대회에서 윤 전 대통령 탄핵에 반대한 강성 지지층을 대변하며 지지를 얻어 지도부에 입성했다.