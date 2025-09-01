한·미동맹 대상에 김장환 목사

한미동맹재단과 주한미군전우회는 2025년 한·미동맹 대상 수상자로 극동방송 이사장인 김장환(사진) 목사를 선정했다고 1일 밝혔다.



재단은 “1950년대부터 한국과 미국, 양국 군의 가교 역할을 수행하며 한·미동맹의 발전과 공고화에 크게 기여했다”며 “한·미 간 신뢰구축과 교류협력 증진에 헌신해 한·미동맹을 굳건히 하는 데 헌신했다”고 평가했다. 특히 김 목사가 미국 전·현직 대통령인 지미 카터와 조지 H W 부시, 도널드 트럼프 등 미국 지도자들과 교류하며 한·미 간에 신뢰 관계를 더욱 강화하는 데 기여했다고 재단은 설명했다. 김 목사는 지난 1월 워싱턴의 국립 대성당에서 엄수된 카터 전 대통령의 장례식에 한국 대표 자격으로 참석하기도 했다.



한·미동맹 대상은 한·미동맹 강화에 기여한 개인이나 기관을 선정해 포상하는 상이다. 한미동맹재단과 주한미군전우회의 심의를 거쳐서 선정된다. 지난해 제1회 수상자는 한화가 선정된 바 있다.