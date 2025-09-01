세계일보
한·미동맹 대상에 김장환 목사

입력 : 2025-09-01 19:59:06
수정 : 2025-09-01 19:59:06
박수찬 기자 psc@segye.com
한미동맹재단과 주한미군전우회는 2025년 한·미동맹 대상 수상자로 극동방송 이사장인 김장환(사진) 목사를 선정했다고 1일 밝혔다.

재단은 “1950년대부터 한국과 미국, 양국 군의 가교 역할을 수행하며 한·미동맹의 발전과 공고화에 크게 기여했다”며 “한·미 간 신뢰구축과 교류협력 증진에 헌신해 한·미동맹을 굳건히 하는 데 헌신했다”고 평가했다. 특히 김 목사가 미국 전·현직 대통령인 지미 카터와 조지 H W 부시, 도널드 트럼프 등 미국 지도자들과 교류하며 한·미 간에 신뢰 관계를 더욱 강화하는 데 기여했다고 재단은 설명했다. 김 목사는 지난 1월 워싱턴의 국립 대성당에서 엄수된 카터 전 대통령의 장례식에 한국 대표 자격으로 참석하기도 했다.

한·미동맹 대상은 한·미동맹 강화에 기여한 개인이나 기관을 선정해 포상하는 상이다. 한미동맹재단과 주한미군전우회의 심의를 거쳐서 선정된다. 지난해 제1회 수상자는 한화가 선정된 바 있다.

