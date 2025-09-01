세계일보
[속보] 대북 소식통 "김정은 1일 오후 열차로 평양 출발…이동 중"

입력 : 2025-09-01 19:13:43
수정 : 2025-09-01 19:19:16
박윤희 기자 pyh@segye.com
김정은 북한 국무위원장이 중국 방문을 위해 1일 오후 전용열차로 평양을 출발한 것으로 전해졌다.

 

이날 대북 소식통은 "김 위원장이 오늘 오후 열차로 평양을 출발해 이동 중인 것으로 안다"고 말했다.

 

김 위원장을 태운 열차는 이날 밤 북중 국경을 통과해 2일 중국 베이징에 도착할 것으로 예상된다.

 

김정은 위원장은 시진핑 중국 국가주석의 초청으로 3일 베이징에서 열리는 중국 전승절 80주년 전승절 행사에 참석할 예정이다.

