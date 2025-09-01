가정연합, 前 재정국장 횡령 혐의 고소

“교단 자금 약 20억원 빼돌려”

세계평화통일가정연합(가정연합)은 이른바 ‘건진법사 청탁 의혹’에 연루된 이모 전 세계본부 재정국장을 사기 등 혐의로 1일 경찰에 고소했다.



가정연합은 이날 입장문을 내고 이씨를 특정경제범죄 가중처벌법상 사기, 형법상 사기 및 업무상 횡령 혐의로 경찰에 고소했다고 밝혔다. 이씨는 2022년 4∼7월 건진법사 전성배씨를 통해 김건희씨에게 고가 목걸이 등과 함께 교단 현안을 청탁한 혐의로 구속 기소된 윤모 전 세계본부장의 배우자다.



가정연합은 이씨가 재정국장으로 있을 당시 예산 집행 기록을 살펴본 결과 2021∼2023년 교단 자금 약 20억원을 가로챈 정황을 확인했다고 밝혔다. 여기에는 6220만원 상당 목걸이와 1437만원 상당의 가방 등을 개인 카드나 상품권으로 결제한 후 공적 업무에 사용한 것처럼 꾸며 비용을 보전받은 내역이 포함됐다.



이 목걸이와 가방은 윤씨가 김씨 선물용으로 전씨에게 전달한 영국 명품 브랜드 그라프 목걸이와 샤넬 백으로 추정된다.



김씨의 각종 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 기소한 윤씨의 공소장에는 그가 2022년 4∼7월 통일교의 각종 대규모 프로젝트와 행사에 정부 조직, 예산, 인사를 지원해달라고 요청하면서 이들 물품을 전달했다고 적혔다. 윤씨는 자신과 이씨의 자금으로 물품을 산 후 이를 교단 자금으로 충당해 가정연합 자금을 횡령했다는 게 특검팀의 판단이다.



가정연합 측은 “윤씨와 이씨가 교회 내부 감시망에서 벗어나 지위를 이용해 반복적이고 조직적인 부정한 보전 청구와 허위 정산을 통해 많은 자금을 속여 가로챈 것으로 의심된다”고 밝혔다.