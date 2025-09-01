박찬욱 ‘어쩔수가 없다’ 해외서 만점 행렬

美·英 주요매체 리뷰 평점 100점

2026년 오스카상 유력 후보 관측

제82회 베니스국제영화제에서 공개된 박찬욱 감독의 신작 ‘어쩔수가없다’를 놓고 미국과 영국 주요 매체들의 극찬이 이어지고 있다. 해외에서는 박 감독의 이번 영화제 수상 가능성이 큰 것은 물론, 내년 아카데미에서도 오스카상 유력 후보가 될 것이라는 관측이 나온다.



미국의 영화 평점사이트 로튼토마토에 따르면 지난달 31일(현지시간) 기준으로 영화 ‘어쩔수가없다’에 17개 매체가 리뷰해 평점 100점 만점을 기록하고 있다.

8월29일(현지시간) 이탈리아 베네치아 리도섬의 살라 그란데 극장에서 열린 영화 ''어쩔수가없다'' 프리미어 상영회에서 박찬욱 감독, 배우 손예진, 이병헌이 상영이 끝난 뒤 관객들의 박수에 화답하고 있다. 연합뉴스

영국 공영방송 BBC는 “‘황홀하게 재미있는’ 한국의 걸작은 올해의 ‘기생충’”이라는 제목의 리뷰 기사에서 박 감독의 신작이 봉준호 감독의 아카데미 수상작 ‘기생충’만큼 뛰어난 작품성을 보여준다고 평가하며 별점 5점 만점을 줬다.



미국 일간 워싱턴포스트는 “기자들에게 경쟁 부문 최고의 영화가 어떤 작품이냐고 물어보면 망설임 없이 이 영화라고 대답할 것”이라며 “화제성으로 보면 이 영화가 하나의 현상이 될 수 있다”고 전망했다. 그러면서 “박 감독과 배우들에게 쏟아진 환호와 기립 박수, 로튼토마토 100점 평점으로 인해 처음부터 오스카상 예측이 이 영화를 향해야 한다는 것이 확실해졌다”고 평가했다.



로튼토마토에서 박 감독의 신작이 받은 비평가 평점 100점은 이전에 ‘기생충’이 받은 99점보다 높다. 다만 ‘기생충’의 점수는 485명의 점수를 집계한 것으로, ‘어쩔수가없다’의 극장 개봉 이후 더 많은 비평가 점수가 나오면 평점이 내려갈 수 있다.