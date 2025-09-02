'돌싱글즈4' 제롬·베니타 2년 만에 결별 "각자의 길 가기로"

사진=베니타 SNS

MBN '돌싱글즈4'를 통해 연인이 된 제롬과 베니타가 결별을 알렸다.

제롬은 1일 자신의 인스타그램을 통해 "안 좋은 소식 알린다. 베니타와 서로 각자 길 가기로 했어요"라고 밝혔다.

이어 "지금까지 응원해 준 분들께 감사하고 죄송합니다. 이제부터 제니타 아니고 따로 베니타랑 제롬을 응원해 달라"고 덧붙였다.

그러면서 제롬은 베니타를 향해 "잔소리 마지막 할게. 많이 마시고, 너무 늦게 밥 먹지 말고, 먹은 후에 바로 눕지 마.건강하게 잘 있어야 돼. 미안하고 고마워"라고 인사했다.

베니타도 이날 자신의 인스타그램을 통해 "이 글을 올리기까지 많은 고민을 했다. 저희를 응원해 주신 모든 분들에게 감사 인사를 드리는 게 맞다고 생각하여 조심스럽게 올린다"고 썼다.

이어 "특별하게 만나 함께 지내면서 많은 추억도 쌓고 많은 분들의 응원을 받으며 지내왔지만, 서로에게 고마운 마음을 안고 이제는 각자의 길을 가기로 결정했다"고 밝혔다.

그러면서 "미움 없이 단순히 더 나은 서로의 삶을 위해 내린 결정이다. 그동안 응원해 주신 분들께 감사드리며 앞으로도 홀로서는 각자를 따뜻한 시선으로 지켜봐 주시면 감사하겠다. 조금만 쉬었다 더 성숙한 모습으로 인사드리겠다"고 덧붙였다.

한편 제롬과 베니타는 2023년 방송된 MBN '돌싱글즈4'를 통해 인연을 맺었다. 두 사람은 이듬해 MBN 예능물 '돌싱글즈 외전-지금 우리는'에서 근황을 공개하는 등 공개 열애를 이어왔다.

지난 7월 '돌싱글즈7' 첫 회에서 MC들이 "제롬·베니타 커플이 동거 중"이라고 밝혀 결혼이 임박한 것이 아니냐는 추측이 나오기도 했다.