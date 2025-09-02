“좋다고 먹었는데 수명 10년 줄인다?”…식탁 위 ‘이것’ 뭐길래

“먹는 습관이 염증 좌우…‘항염’ 식단으로 건강 지켜야”

우리의 식탁에 오르는 음식이 몸속 염증 발생에 직접적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 특정 음식은 면역력을 떨어뜨리고 각종 질환 위험을 높이는 반면 다른 음식은 염증을 억제해 건강을 지켜준다.

항염 식단을 실천한 사람은 조기 사망 위험이 18% 감소했다. 게티이미지

전문가들은 “염증을 일으키는 음식을 줄이고 항염 식단을 꾸준히 실천하는 것이 만성질환 예방의 핵심”이라고 강조한다.

◆작은 식습관 변화, 건강 수명 결정짓는다

2일 의료계에 따르면 적색육과 가공육은 대표적인 염증 유발 식품이다. 고기의 포화지방은 체내 염증 반응을 촉진하며, 가공 과정에서 첨가되는 질산염 등 식품첨가물도 염증을 일으킨다.

세계보건기구(WHO)는 붉은 고기를 ‘Group 2A 발암물질(발암 가능성이 높은 물질)’, 햄·소시지·베이컨 등 가공육은 ‘Group 1 발암물질(발암성이 확인된 물질)’로 지정하고 있다.

탄산음료, 초콜릿, 아이스크림 등 설탕이 많은 음식은 혈당을 급격히 올려 인슐린 분비를 촉진한다.

이 과정에서 염증성 사이토카인이 증가해 염증 반응을 악화시킨다. 장내 유익균이 줄고 유해균이 늘어나 장 건강도 나빠진다.

라면·패스트푸드처럼 소금 함량이 높은 음식 역시 문제다. 나트륨 농도가 높아지면 전신 염증 반응이 강화되고 혈관 질환 위험이 커진다.

튀기거나 굽는 등 고온 조리 과정에서 발생하는 ‘최종당화산물(AGEs)’은 혈관 벽과 췌장 등에 달라붙어 세포 손상과 염증을 유발한다.

매일 먹는 음식이 약이 될 수도, 독이 될 수도 있다. 게티이미지

고지방·고단백 식품일수록 생성량이 많다. 전문가들은 튀기기·굽기보다 찌기·삶기 등 저온 조리를 권장한다.

알코올은 대사 과정에서 활성산소와 염증성 사이토카인을 증가시켜 간 손상과 알코올성 간질환을 유발한다.

◆전문가들 “항염 식단 꾸준히 실천, 만성질환 예방의 핵심”

염증을 억제하는 음식도 있다. 채소와 과일, 저지방 단백질, 견과류와 씨앗류는 항산화 영양소를 풍부하게 함유해 염증 경로를 조절한다. 강황, 콩, 연어, 고등어, 마늘, 생강, 녹차 등은 대표적인 항염 식품이다.

한 연구에 따르면 항염 식단을 실천한 사람은 조기 사망 위험이 18% 감소했고, 심혈관질환 사망 위험은 20% 줄었다.

전문가들은 “매일 먹는 음식이 약이 될 수도, 독이 될 수도 있다”며 “작은 식습관 변화가 면역력 강화와 건강 수명을 결정짓는다”고 조언했다.