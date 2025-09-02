"이걸 5000원에 판다고?"…다이소가 또 일냈다, 업계 '술렁' [수민이가 궁금해요]

균일가 생활용품점 다이소가 탈모케어 분야에서도 영역을 확장하고 있다.

다이소가 최근 출시한 소형가전 제품 중 무선 핸디 청소기. 다이소

다이소는 헤어케어 브랜드 모다모다의 5000원 이하 탈모케어 제품을 판매한다고 1일 밝혔다. 모다모다는 이날 탈모케어 제품군 '블루비오틴 스칼프' 7종을 다이소 전용으로 출시했다.

이번 신제품은 블루비오틴 스칼프 두피가글 스케일러, 샴푸, 캡슐 트리트먼트, 버블 마스크, 2000샷 스칼프 앰플 3종(PDRN·마데카·블루비오틴) 등으로 구성됐다. 모두 식약처 공식 인증을 받았다.

시중에서 판매되는 탈모샴푸·앰플 제품이 대부분 2만~3만원대인 점을 고려하면 5000원 미만의 다이소 제품은 소비자들의 관심을 끌 것으로 보인다.

다이소 전용 모다모다 제품 7종. 모다모다

모다모다 관계자는 "탈모를 고민하는 젊은 세대를 겨냥해 성분과 가격 모두에서 만족할 수 있는 제품을 만드는 것이 가장 중요한 과제였다"라며 "다이소 출시를 통해 소비자들이 부담 없이 누릴 수 있는 합리적인 두피케어 설루션(솔루션)을 제시했다"고 말했다.

앞서 다이소는 지난달 28일 무선 핸디 청소기, 판 고데기, 전동 바디 제모기, 접이식 헤어드라이어 등 신제품 4종을 공개했다. 제품 가격은 모두 5000원이다.

핸디형 무선 청소기는 자동차 내부, 창틀, 소파 틈새 등 좁은 공간을 간편하게 청소할 수 있는 제품이다. 일반 노즐과 브러시 노즐 2종이 제공돼 용도에 맞게 활용할 수 있고, 필터와 먼지 통을 분리해 물 세척도 가능하다.

서울 시내 다이소 매장 모습. 연합뉴스

한편 다이소는 최근 화장품, 건강기능식품(건기식), 가전제품 등으로 상품군을 연달아 확대하며 생활영역 전반을 아우르는 유통 플랫폼으로 자리매김하고 있다.