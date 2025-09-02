'박수홍♥' 김다예, 33kg 감량…역대급 미모 갱신

사진=김다예 SNS

개그맨 박수홍(55)의 아내 김다예(32)가 근황을 공개했다.

김다예는 지난 1일 자신의 인스타그램을 통해 "오"라고 적고 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 김다예는 빨간색과 짙은 녹색 드레스를 입고 늘씬한 몸매를 자랑했다. 특히 다이어트에 성공한 김다예는 청순한 미모와 우월한 각선미를 뽐냈다.

이를 본 누리꾼들은 "예뻐요", "완전 리즈 갱신", "멋있는 여자. 최강 미모" 등의 댓글을 남겼다.

최근 박수홍은 "출산 당시 90㎏이었던 아내가 현재 30㎏을 감량했다"며 김다예의 다이어트 성과를 밝힌 바 있다.

김다예도 지난 7월 25일 본인 인스타그램에 "90㎏→57㎏.(어제). 식단, 운동 X. 할 시간이 없었다"며 다이어트 근황을 전했다.

한편 박수홍은 1991년 KBS 대학개그 콘테스트로 데뷔했다.

김다예와 2021년 7월 혼인신고를 하고 이듬해 12월 결혼식을 올렸다. 김다예는 지난해 10월 제왕절개로 딸을 출산했다.

박수홍은 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다' 등에 출연 중이다.