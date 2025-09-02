‘독서의 달’ 경기도는 책 세상…강용수·이효원·천선란 작가 등 ‘북토크’

‘독서의 달’을 맞은 경기도가 도내 공공도서관에서 다양한 독서문화 행사를 개최한다.
2일 도에 따르면 이달 도내 31개 시·군의 공공도서관에선 잇따라 관련 행사들이 막을 올린다.
대표 행사는 ‘미니 북 페스티벌’이다. 옥정호수도서관(14일), 양주희망도서관(20일), 꿈나무도서관(21일) 등 양주시 내 3개 공공도서관에서 차례대로 열린다.
‘일생에 한 번은 헌법을 읽어라’의 이효원 작가, ‘언제나 다정 죽집’의 우신영 작가, ‘곤충 호텔’의 한라경 작가 등 시민이 선정한 올해의 책 작가 초청 강연이 이어진다.
유명 작가들과의 만남은 도내 곳곳에서 가능하다. △‘두 사람의 인터내셔널’ 저자 김기태 작가(의정부시 의정부1동 작은도서관, 2일) △‘천 개의 파랑’ 저자 천선란 작가(광명시 소하도서관, 6일) △‘마흔에 읽는 쇼펜하우어’ 저자 강용수 작가(양평군 양평도서관, 13일) 등 베스트셀러 작가와 책을 주제로 마주할 수 있다.
해당 도서관들에선 드로잉 마술쇼, 책방 콘서트, 클래식·재즈 공연 등 시민들의 발길을 도서관으로 이끌기 위한 다채로운 프로그램도 진행된다. △종이인형극 ‘먹보쟁이 점’(광주시 광주시립중앙도서관, 7일) △뮤지컬 ‘책 속에 갇힌 고양이’(화성시 다원이음터도서관, 14일) △나웅준의 ‘엔니오 모리코네 영화음악 콘서트’(안성시 진사도서관, 17일) △인형극 ‘시골쥐의 서울구경’(가평군 조종도서관, 25일) 등이다.
김포시 모담도서관에선 6일 ‘판소리 인문학’을 주제로 한 판소리 무대가, 과천시 정보과학도서관에서는 28일 ‘거리를 나온 도서관’을 주제로 한 팝업북 전시가 각각 열린다.
세부 일정과 장소는 경기도사이버도서관 누리집에서 확인할 수 있다.
경기도서관 관계자는 “9월 독서의 달을 맞아 도민 여러분이 집 가까운 도서관에서 책과 문화예술을 함께 즐길 수 있는 특별한 시간을 마련했다”고 말했다.