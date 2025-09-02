‘이번엔 진짜다’ 강남 대표 은마 아파트, 49층 높이로 재건축한다

46살 노후 대단지 정비계획

사업 막은 높이제한 폐지로 급물살·공공 분양 1000세대 포함

서울 강남권을 대표하는 노후 대단지 아파트인 대치동 은마아파트가 최고 49층 5893세대(공공주택 1090세대) 규모 단지로 탈바꿈한다. 높이 제한이 35층에서 49층으로 완화됨에 따라 사업 추진이 한층 속도를 낼 것으로 기대된다.

서울 강남 재건축의 상징으로 꼽히는 대치동 은마아파트. 뉴스1

서울시는 지난 1일 제9차 도시계획위원회 신속통합기획 정비사업 등 수권분과위원회를 열고 강남구 은마아파트 재건축 정비계획 결정(안)을 수정가결했다고 2일 밝혔다.

은마아파트는 1979년 준공된 후 46년이 지난 노후 단지로 주거 환경 개선과 안전 확보를 위한 정비사업 필요성이 지속해 제기돼 왔다.

2015년에 50층으로 계획해 주민 제안했으나 35층 규제에 막혀 2023년에 최고 35층으로 정비계획이 결정된 바 있다. 지지부진하던 사업은 35층 높이 제한을 전면 폐지함에 따라 급물살을 타게 됐다.

이번 정비계획 변경은 신속통합기획(패스트트랙) 방식에 따라 올해 1월 자문 신청 이후 8개월 만에 결정됐다.

이 방식은 별도 기획 설계 없이 전문가 집단 자문(3회 내외)을 거쳐 주민이 제안한 계획(안)을 다듬은 후 도시계획위원회 심의에 상정해 빠른 사업추진이 가능하다. 이번 결정으로 대치동 학원가 쪽과 학여울역 변 2곳에 지역 주민을 위한 공원이 조성된다.

특히 학원가 쪽 공원 지하에는 400대 규모의 공영주차장을 조성하고, 학원생들을 위한 개방형 도서관을 설치할 예정이다. 또 폭우 등에 따른 대치역 일대 침수 피해를 막기 위해 4만㎥ 규모의 저류조도 설치한다. 미도아파트와 선경아파트에도 저류조를 설치하기로 했다.

이번 변경 결정(안)에는 역세권 용적률 특례를 적용해 공공분양주택 공급도 포함됐다. 완화된 용적률의 일부를 활용해 공공임대주택(231세대)과 공공분양주택(182세대)을 추가 공급하게 된다.

정비사업을 통해 공공분양주택을 공급하는 첫 사례로, 전문가 간담회 등을 통해신혼부부 및 다자녀 가구에 대한 특별공급 등 세부 공급방안을 마련해 나갈 계획이다.

최진석 서울시 주택실장은 “서울시는 속도, 공공책임, 삶의 질 개선이라는 3가지 키워드를 핵심으로 재건축 공급 시계를 신속하게 돌려 더 많은 집을 더 빠르게 공급하겠다”며 “용적률 완화로 추가 공급되는 공공분양주택은 공급 대상과 방법을 구체화해 나갈 것”이라고 말했다.