윤석열 ‘속옷저항’ CCTV 공개될까…전현희 “오늘내일 중 판단”

국회 법사위, 尹 CCTV 영상 공개 여부 논의

“공개해도 무방” vs “국격의 문제·망신주기”

윤석열 전 대통령이 지난달 9일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 직권남용 등 혐의 영장실질심사(구속 전 피의자 심문)를 마친 뒤 대기 장소인 서울구치소로 이동하기 위해 법원을 나서고 있다. 사진공동취재단

더불어민주당 소속 국회 법제사법위원들이 윤석열 전 대통령 체포영장 집행 당시 상황이 담긴 서울구치소 폐쇄회로(CC)TV 영상 공개 여부를 논의한다. 다만, 국민의힘 의원들이 “망신주기”라며 CCTV 공개에 반대하고 있어 실제로 일반 대중에 공개될지는 미지수다.

민주당 전현희 최고위원은 2일 MBC 라디오에서 “영상을 공개해 일어날 수 있는 여러 가지 파장과 국격 손실, 국민들의 알 권리 등을 고려해서 오늘내일 중으로 신중히 판단할 예정”이라고 밝혔다.

앞서 법사위는 지난달 26일 국회에서 추미애 신임 법사위원장 주재로 열린 첫 전체회의에서 현장검증 실시계획서 채택 안건을 찬성 10인, 반대 5인으로 가결했다.

이에 따라 법사위원들은 1일 오전 경기 의왕시 서울구치소를 찾아 윤 전 대통령이 특검의 체포영장 집행을 거부했던 모습이 담긴 CCTV 영상을 열람했다.

김건희 특검팀에 따르면 윤 전 대통령은 지난달 1일 특검팀의 체포영장 집행 시도 당시 속옷만 입은 채 영장 집행을 거부했다.

전 최고위원은 “오늘 법사위가 열린다”며 “지도부 일부에서도 공개할 필요가 있다고 주장하시는 분들도 계시고, 법사위 위원들도 상당수는 공개할 필요가 있는 것 아니냐 이런 말씀하시는 분들도 계시다”고 덧붙였다.

법사위 소속 민주당 의원들 사이에서는 윤 전 대통령 CCTV 영상 공개 여부를 두고 다양한 의견이 나오고 있다.

법사위 소속 민주당 장경태 의원은 이날 YTN 라디오에서 “공개해도 무방하다고 보이긴 하다”며 “(공개하면) 오히려 정말 예의 바르고 정중한 태도를 보인 특검과 교도관분들에게 국민적 질타가 있을 수 있겠다는 생각이 들었다”고 말했다.

반면 법사위 소속 박균택 민주당 의원은 CBS 라디오에서 “국격의 문제 아니냐는 시각에서 영상을 제출받아 공개하는 것은 좀 신중할 필요가 있는 것 아니냐는 의견들이 좀 있었다”며 “국민들께 공개하고 국제적으로 이것이 알려지게끔 하는 모습이 옳은지는 좀 의문스럽다”고 전했다.

국민의힘은 “망신주기”라며 CCTV 공개에 반대하고 있다. 국민의힘 박준태 의원은 “(윤 전 대통령을) 망신주고 비웃음거리로 만들어 정치적 이익을 취하려는 의도”라며 “사회적 관심이 집중된 인물이 구치소에 갈 때마다, 교도소에 있을 때마다 CCTV를 공개하겠다고 하면 우리 사회의 분열이 더 심화된다”고 지적했다.