정희용 “특검의 야당탄압 맞서 당 지킬 것”… 추경호 압수수색에 강력 반발

사무총장, “비상식적·무자비한 정치보복” 규탄

“당 변화와 쇄신 속도감 있게 추진할 것” 다짐

국민의힘 정희용 신임 사무총장이 2일 특검의 압수수색과 관련해 “비상식적이고 무자비한 노골적인 야당탄압”이라며 반발했다.

정 사무총장은 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 “특검이 당원명부 압수수색 재검토 소식이 들려오더니 급기야 오늘 추경호 의원 압수수색이 발생했다”며 “더 놀라운 건 야당 당직자에 대해서도 무단으로 자택 수사에 나섰다”고 말했다.

정희용 국민의힘 정책위의장이 2일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

그는 “당 사무처 실무자가 이미 조사에 성실히 응했음에도 불구하고 변호사 참여 요청을 무시한 채 강제 집행했다고 해 사무총장으로서 분노하지 않을 수 없다”고 강조했다.

정 사무총장은 “특검의 비상식적이고 무자비한 노골적인 야당탄압과 정치보복에 끝까지 맞서서 당을 지키겠다”며 “특검은 부당한 압수수색을 즉각 중지하길 바란다”고 촉구했다.

전날 장동혁 체제에서 정식 임명된 정 사무총장은 당 쇄신에 대한 의지도 재확인했다. 정 사무총장은 “우리 당이 처한 현실이 여전히 엄중하다”면서도 “동이 트기 전이 가장 어둡다고 한다. 이 엄중한 시기야말로 당 혁신으로 이끌 동력이고 국민과 미래를 향해 전진할 출발점”이라고 밝혔다.

그는 “당면과제인 당 변화와 쇄신을 위해 진정성 있게 차근차근 준비하면서도 속도감 있게 추진하겠다”며 “당심을 하나로 모으고 민심 신뢰를 되찾아 국민의힘이 이기는 정당이 될 수 있게 당의 모든 역량을 쏟겠다”고 다짐했다.

정 사무총장은 “사무총장이란 중책에 어깨가 무겁지만 국민의힘을 역동적으로 변화시켜 당이 활력 넘치는 정당으로 거듭날 수 있도록 더 큰 책임감을 갖고 임하겠다”고 덧붙였다.