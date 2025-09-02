황보♥송병철 ‘비주얼 커플’ 탄생…이규한은 포기, 왜?

황보와 송병철이 최종 커플에 성공했다. ‘오만추’ 캡처

‘오래된 만남 추구(이하 ‘오만추’)’의 최종 선택이 그려진 가운데, 비주얼 커플의 탄생과 동시에 이규한의 의외의 선택에 눈길이 쏠렸다.

1일 방송된 KBS joy, KBS2 ‘오만추 3기’에서 두 쌍의 최종 커플이 탄생했다. 바로 황보와 송병철, 홍자와 박광재가 서로의 마음을 확인한 것. 그에 반면, 솔비와 황보 사이에서 러브라인을 이어오던 이규한은 최종 선택을 포기해 의문을 안겼다.

송병철은 “스포츠나 취미 등 같이 하면 재밌는 일이 일어날 것 같다”며 황보를 선택했고, 황보는 송병철과 이규한 사이에서 고민하다 “시간이 짧아서 아쉬웠다. 처음의 설렘을 잊으면 안 될 것 같다”며 송병철을 택했다.

박광재와 홍자 역시 서로의 마음을 확인했다. ‘오만추’ 캡처

이어 박광재는 홍자를 선택했다. 2기 때 소극적인 태도를 보여 후회했다고 전한 그는 “그분을 본 순간 느낌 마음 그대로 가겠다. 싫어할 만한 부분이 단 하나도 없었다”고 말하며 후회없는 선택을 보여줬다. 이에 홍자 역시 “함께 있을 때 편안하고 시간이 빨리 가더라”라며 박광재에게 호감을 표하며 자신의 콘서트 티켓을 함께 선물했다.

장소연도 뒤늦게 박광재를 선택했지만, 그는 “친구로서의 인연을 밝히고 싶다”며 소중한 인연임을 고백했다.

마지막이던 솔비와 이규한은 아쉽게도 엇갈렸다. 솔비는 “그 사람이 무슨 선택을 하든 제 마음에 집중할 것”이라며 이규한을 골랐지만, 이규한은 “여기서 얻은 소중한 인연을 지키기 위해 촛불을 켜지 않는 게 맞는 것 같다”라고 선택을 포기해 놀라움을 안겼다. 이어진 장면에서 솔비는 “못났다”라며 장난 반 진심 반 심경을 전하며 쿨한 모습을 보였다.

이규한과 솔비의 최종 커플 불발에 네티즌들이 아쉬움을 표했다. ‘오만추’ 캡처

시청자들은 두 쌍의 커플 탄생에 많은 축하를 보내는 한편, 많은 지지를 얻었던 이규한·솔비의 러브라인이었기에 많은 아쉬움과 응원을 전했다.

시청자들은 “출연자들 모두 매력 있었다”, “규한의 마지막 선택 이해 간다. 저 나이에 저런 인연 만나기 쉽지 않다”, “황보의 여성스러움과 솔비의 멋짐이 빛났던 회차”, “광재랑 홍자 잘 어울린다”, “병철과 황보는 설렌다” 등의 댓글을 남기며 마지막 회차에 대한 생각을 표했다.