국립 인천대, 8∼12일 2026학년도 수시모집 원서접수

인천대학교가 2026학년도 수시모집 원서접수를 8∼12일 5일간 진행한다. 모집인원은 총 1813명(정원 외 포함)이며 이 가운데 학생부교과전형 804명, 학생부종합전형 858명, 실기·실적전형에서 151명을 선발한다.

학생부교과전형에는 수능 최저학력기준을 적용하는 교과성적우수자전형(456명)과 수능 최저를 적용하지 않는 지역균형전형(293명), 사회통합전형(55명)이 있다. 모두 학생부 교과성적을 100% 반영한다.

인천대 송도캠퍼스

사범대학을 포함한 인문·자연계열 모집단위 및 디자인학부는 수능 2개 영역 등급합 7 이내를, 동북아국제통상전공의 경우 등급합 6 이내를 충족해야 한다. 올해부터는 자연계열이라도 사탐(상위 1과목) 응시가 가능하며 수학·과탐 이외의 영역으로도 최저 충족이 가능하도록 인문계열과 기준을 통일시켰다.

지역균형전형(293명)은 학교장추천 전형으로 추천인원 제한이 없다. 원서접수 전 고교별 추천된 학생에 한해서만 원서접수가 가능하다. 사회통합전형은 학생부교과전형으로 변경된다. 지원 가능한 고교 졸업연도와 출신고교 유형은 제한이 있다. 기존 부모의 재직기간(군인 등)이나 외국 국적 포기 시점, 이혼 여부 등의 제한은 모두 폐지됐다.

학생부종합전형으로는 자기추천(694명), 기회균형(110명), 서해5도출신자(6명), 특수교육대상자(48명) 등이 있다. 실기우수자전형(132명)의 예체능계열은 학생부 반영 시 국어·영어·사회 교과군에 속한 전 과목을, 운동건강학부는 국어·영어와 함께 사회·과학 중 상위 교과군을 반영한다.

체육교육과(8명)는 실기종목이 변경됐다. 지난해 턱걸이(남)-매달리기(여)는 메디신볼던지기(남·녀)로 변경된다. 매년 최고 경쟁률을 기록하는 공연예술학과(22명)는 1단계에서 지원자 전체를 대상으로 실기고사를 치르고, 7배수를 선발해 2차 실기고사를 시행한다.

자유전공학부는 수시모집에서 152명을 선발한다. 교과성적우수자전형에서 88명(인문 35명, 자연 53명), 지역균형전형에서 64명(인문 26명, 자연 38명)을 각각 인문, 자연으로 계열을 나눈다. 기타 전형 관련 안내 및 세부사항은 모집요강을 참고하거나 입학관리과로 문의하면 된다.