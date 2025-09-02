국정원 "中 전승절 열병식서 시진핑-푸틴-김정은 나란히 설 듯"

국회 정보위 보고…"리설주·김여정 동행 가능성…딸 주애 동행 가능성 배제 못해"

"北, 6천명 3차 러 파병 계획, 전사자 2천여명 추산"…"10·10 대규모 열병식 준비"

"2026년 초 당대회서 새 전략노선 발표 가능성 커…대남정책 전환 가능성 낮아"

국가정보원은 2일 "김정은 북한 국무위원장이 3일 (중국 전승절) 열병식에서 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 나란히 천안문에 서서 '삼각 연대'를 재현할 것"으로 전망했다.

국정원은 이날 국회 정보위원회 비공개회의에서 이러한 내용을 보고했다고 정보위 간사인 더불어민주당 박선원·국민의힘 이성권 의원이 기자들에게 전했다.

국정원은 "김 위원장이 1일 전용열차 편으로 평양에서 출발해 오늘 새벽 국경을 통과했고, 오늘 오후 늦게 중국 베이징에 도착해 방중 일정을 소화할 예정"이라고 설명했다.

또 "이번 방중은 최선희 외무상과 김성남 노동당 국제부장, 현송월 당 부부장 등이 수행하고 있고 리설주 여사와 김여정 당 부부장이 동행했을 가능성이 있다"고 예측했다.

김정은 북한 국무위원장과 딸 주애. 조선중앙TV 캡처

김 위원장의 딸 주애의 동행 가능성에 대해서는 "완전히 배제할 수는 없다"면서도 "이번에 같이 갈 것인지에 대해서는 확정적으로 단정하기 어렵다"고 분석했다.

중국 전승절 기념식 참석차 방중하는 우원식 국회의장과 김정은 위원장의 조우 가능성에 대해서도 국정원은 낮게 평가했다.

박 의원은 "국가 정상급의 순서와 우 의장의 순서가 약간 떨어져 있다고 한다"며 "상대측에서 만남을 원한다면 조우가 불가능하지 않겠지만 의미 있는 만남은 가능성이 낮다는 것이 국정원의 판단"이라고 전했다.

김 위원장의 방중을 계기로 북중·북러 정상회담이 개최될 가능성은 매우 높지만, 북중러 정상회담 가능성은 높지 않을 것으로 국정원은 판단했다.

이 의원은 "북중러가 한꺼번에 모여 회담할 경우 그것이 국제 사회에 던지는 군사안보적인 효과가 있을 수 있기에 가능성이 높지 않다는 게 국정원 분석"이라고 말했다.

국정원은 김 위원장의 방중 의도에 대해 "북중 관계 복원을 통한 대외 운신 폭을 확대하고, 중국의 경제적 지원을 견인해 체제 활로를 모색하려는 것"이라고 보고했다.

아울러 국정원은 "북한이 러시아에 6천명을 3차 파병할 계획이고, 전투 공병 1천명이 러시아에 도착한 것으로 파악한다"며 "기존 파병군은 후방에서 예비전력으로 주둔 중이고, 현지 지도부 교체 추진 가능성이 있다"고 밝혔다.

이 의원은 "북한이 1·2차 파병에서 공개한 전사자는 350명 정도고, 국정원이 지난 4월 정보위에 보고한 전사자 규모는 최소 600명 수준이었다"며 "(국정원이) 우방과 종합 검토한 결과 현재는 2천여명으로 사망자를 재추산하고 있다"고 설명했다.

국정원은 "북한이 10월 10일 당 창건 80주년과 내년 초가 유력한 9차 당대회를 본격 준비하고 있다"며 "10월 10일 약 1만명 이상을 동원한 대규모 열병식을 연습하고, 10만여명의 대규모 집단체조도 5년 만에 다시 할 전망"이라고 분석했다.

아울러 "김 위원장은 정주년(5·10년 단위로 꺾어지는 해) 당 창건 행사를 마친 후 당 대회에서 새로운 전략 노선을 발표한 경우가 몇 차례 있었다"며 "9차 당 대회에서 새로운 전략 노선을 채택하고 발표할 가능성이 매우 높다"고 전망했다.

다만 "대남 정책의 전환이나 재조정 필요성은 상대적으로 낮게 인식하고 있다"며 "단시일 내 남북 관계 개선에 호응할 가능성은 낮다"고 분석했다.

북한의 경제 상황에 대해서는 "전체적으로 침체국면에서 벗어났고, 중국·러시아와 경제협력을 활성화해 외화와 물자를 확보하려는 노력을 강화하고 있다"고 평가했다.

이재명 정부 출범 이후 대남기조에 대해서는 북한과 남한이라는 2개 국가가 존재한다는 2국가론의 기조를 유지하면서도 일부 태도 변화의 여지도 감지된다고 국정원은 분석했다.

박 의원은 "북한은 다양한 경로로 우리의 대북정책에 상당히 촉각을 세우면서도, 한국의 대북정책 및 접근 시도에 대응하지 말라는 지침을 하달하는 등 남북 관계 개선에 대한 기대감 확장을 경계하는 정황도 포착된다고 국정원은 보고했다"고 전했다.

<연합>