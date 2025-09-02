이네오스 그레나디어, 도산대로 쇼룸 오픈

이네오스 그레나디어 서울 쇼룸. 사진=차봇모터스 제공

이네오스 오토모티브(INEOS Automotive)의 국내 공식 수입원인 차봇모터스(대표 정진구·강성근)가 1일 서울 도산대로 공식 쇼룸을 오픈했다.

새로 문을 연 쇼룸은 별도의 고객 상담공간과 라운지를 갖추어 다양한 이네오스 그레나디어 라인업을 한눈에 확인할 수 있다.

새로운 쇼룸에서는 전문 시승 어드바이저가 체계적으로 시승 일정을 안내하여 방문 고객이 보다 쾌적하고 개인화된 환경에서 차량을 체험할 수 있도록 설계됐다.

신규 쇼룸 이전을 기념하여 고객 대상 특별 시승 이벤트도 진행될 예정이며, 참여 고객에게는 영국 프리미엄 라이프스타일 브랜드 '룬드런던(Lund London)'의 디자인 조명 ‘스키틀 램프(Skittle Lamp)’가 증정된다.

차량 점검과 애프터서비스를 전담하는 ‘이네오스 그레나디어 서비스 서울’ 공식 서비스센터는 이전 없이 성수동에서 그대로 운영된다.

차봇모터스 정진구 대표는 “도산대로로의 이전은 단순한 위치 변경을 넘어, 고객 중심의 서비스 품질과 시승 경험을 한 단계 높이기 위한 전략적 결정”이라며 “새로운 쇼룸에서도 변함없이 ‘Built for More’ 철학을 직관적으로 체감하실 수 있도록 최상의 환경과 다채로운 고객 행사를 준비하겠다”고 말했다.