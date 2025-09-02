아우디, 중형 SUV ‘더 뉴 Q5 TFSI 콰트로’ 국내 공식 출시

더 뉴 아우디 Q5 TFSI 콰트로. 사진=아우디코리아 제공

아우디 코리아(사장: 스티브 클로티)가 프리미엄 중형 SUV ‘더 뉴 아우디 Q5 TFSI 콰트로(The new Audi Q5 TFSI quattro)’를 국내 공식 출시하고 판매를 시작한다고 2일 밝혔다.

더 뉴 아우디 Q5는 아우디의 디자인 언어를 담아 강렬하면서도 세련된 외관과 정교한 주행 성능, 사용자 중심의 직관적 인터페이스로 실용성과 감성 모두를 만족시키는 중형 SUV 모델이다.

첨단 디지털 기술과 운전자 보조 시스템이 결합되어 도심과 아웃도어를 아우르는 안정적인 주행 성능을 제공해 프리미엄 SUV로서의 진가를 경험할 수 있다.

이번에 출시된 차는 총 4개 트림으로 구성됐다.

‘더 뉴 아우디 Q5 TFSI 콰트로’는 △ 40 TFSI 콰트로 어드밴스드 △ 40 TFSI 콰트로 S-라인 △ 45 TFSI 콰트로 S-라인 △ 45 TFSI 콰트로 S-라인 블랙 에디션 등이다.

2.0L 4기통 가솔린 직분사 터보차저 엔진과 7단 S트로닉 자동 변속기, 아우디 사륜구동 시스템 콰트로(quattro)를 기본 탑재해 다양한 주행 환경에서 즉각적인 응답성과 안정적인 주행 성능을 제공한다.

‘더 뉴 아우디 Q5 40 TFSI 콰트로’는 최고출력 204 마력, 최대토크 34.67kg.m, ‘더 뉴 아우디 Q5 45 TFSI 콰트로’는 최고출력 271.9 마력, 최대토크 40.79kg.m의 강력한 가솔린 파워트레인으로 다이내믹한 주행성능을 자랑한다. 복합 연비는 각각 9.8km/l, 9.4km/l 이다.

‘더 뉴 아우디 Q5 TFSI 콰트로’는 아우디만의 진보적인 디자인 언어를 바탕으로 한층 세련된 외관을 완성했다.

새로운 2D 아우디 로고와 유려한 루프라인이 어우러진 역동적인 외관을 갖췄다. 스포티함과 우아함을 동시에 갖춘 외관 디자인은 도심 속 세련된 분위기와 아웃도어 라이프스타일 모두에 어울리는 다재다능한 매력을 선보인다.

실내는 매트 브러시 알루미늄 인레이와 시프트 패들이 포함된 다기능 가죽 트윈 스포크 스포츠 스티어링 휠이 적용되어 고급스럽고 몰입감 있는 분위기를 완성하며, 블랙 에디션에는 21인치 아우디 스포트 5-트윈 스포크 Y 매트 그레이 휠과 레드 캘리퍼, S라인 인테리어 패키지와 블랙 헤드라이닝, 카본 마이크로트윌 인레이가 적용됐다.

이밖에 전 트림에 11.9인치 버추얼 콕핏 플러스와 14.5인치 MMI 터치 디스플레이를 기본 제공하며, S-라인 이상에는 10.9인치 조수석 디스플레이가 더해져 운전자뿐만 아니라 동승자까지 더욱 직관적이고 몰입감 있는 디지털 환경을 누릴 수 있다.

또 전/후방 주차 보조시스템, 파크 어시스트, 어댑티브 크루즈 컨트롤, 사이드 어시스트, 프리센스 360° 등 첨단 운전자 보조 시스템을 기본 탑재해 안전하고 편안한 주행을 지원하며, S-라인 이상 트림에는 헤드업 디스플레이, 360° 서라운드뷰 카메라, B&O 3D 프리미엄 사운드시스템(16 스피커, 16 채널, 685 와트)이 적용되어 주행의 편안함과 몰입감을 더한다.

‘더 뉴 아우디 Q5 40 TFSI 콰트로’의 가격은 6673만원, ‘더 뉴 아우디 Q5 45 TFSI 콰트로’는 8146만원이다. (부가세 포함, 개별소비세 3.5% 기준)