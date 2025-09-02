“세계에 이바지하는 그룹으로” BBQ, 창립 30주년 기념 ‘패밀리 페스티벌’ 성료

제너시스BBQ 그룹 윤홍근 회장이 인천 중구 인스파이어 엔터테인먼트 리조트에서 열린 창립 30주년 기념행사 ‘2025 제너시스BBQ 패밀리 페스티벌’에서 인사말을 하고 있다. BBQ 제공

제너시스BBQ 그룹은 2일 전국 가맹점주와 임직원 등이 함께한 창립 30주년 기념행사를 성황리에 마쳤다고 밝혔다.

‘2025 제너시스BBQ 패밀리 페스티벌’은 1~2일 인천 중구 인스파이어 엔터테인먼트 리조트와 인근 호텔에서 진행됐다.

행사에는 전국 가맹점주들과 그의 가족, 협력업체 관계자, 본사 임직원 등 5500여명이 함께했다.

윤홍근 회장은 기념사에서 “1995년 9월1일 BBQ 1호점으로 출발해 30년간 글로벌 브랜드로 성장한 데는 가맹점주, 임직원, 협력업체의 헌신이 있었던 덕분”이라며 “전 세계 5만개 점포를 만들어 전 인류에게 사랑받는 기업으로 거듭나겠다”고 밝혔다.

이어 “전 세계가 잘 먹고 잘사는데 이바지하는 지속가능한 그룹으로 도약하겠다”고 강조했다.

우수 가맹점주 시상 등 다채로운 프로그램이 행사에서 이어진 가운데 BBQ는 올해 3월 경북 지역 산불 당시 거동이 어려운 마을 주민 4명을 임지호 군에게 의인상과 학자금 등을 전달했다.

행사에는 홍진영, 다비치, 성시경 등 인기 가수들도 참석했다.