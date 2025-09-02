“국내산 참다랑어가 1만9000원대?”… 이마트, 비축물량 80톤 푼다

이마트는 오는 4일부터 7일까지 4일간 ‘고래잇 페스타’를 개최한다고 2일 밝혔다.

이번 행사에서 ‘국내 자연산 참다랑어(240g)’는 1만9980원으로 정상가 대비 1만원 가량 저렴하게 판매한다.

국내산 참치는 유통과정이 짧고 환율 등의 영향을 받지 않아, 기존 수입 참치회와 비교해 오히려 30% 가량 싸다.

2일 오전 서울 용산구 이마트 용산점에서 모델들이 고래잇 페스타 제품을 소개하고 있다. 김경호 기자

이마트가 이번 행사를 위해 비축한 국내산 참다랑어 물량은 총 80톤이다. 수온 상승으로 참치 어획량이 크게 늘어나면서 가능했다.

가격 투자를 통해 큰 혜택을 체감할 수 있는 신선 먹거리들도 눈에 띈다.

‘가을 햇꽃게(100g·국내산)’는 4일과 5일 양 일간 신세계 포인트 적립 시 60% 할인한 788원에 판매해, 10년 전 보다 저렴한 가격에 또 한번 맛볼 수 있는 기회를 마련했다. 같은 기간 ‘햇사과(3입~8입)’는 8900원에, ‘알찬란 30구(대란)’는 행사카드 결제 시 2000원 할인한 5980원에 판매한다.

암소한우는 등심 1+등급 100g을 정상가 1만2960원에서 행사카드 결제 시 50% 할인한 6480원에 판매하는 등 전품목 반값 할인 혜택을 준비했다.

6일과 7일에는 수입 삼겹살 100g을 890원에, ‘파머스픽 하우스 감귤(1.4kg)’을 9900원에 구매할 수 있다.