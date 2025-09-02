금감원, 카드배송 원스톱 조회서비스 개시… “카드사 사칭 막아라”

금융감독원은 2일 국내 모든 카드를 배송단계부터 한 번에 조회할 수 있는 ‘카드배송 원스톱 조회서비스’를 시작한다고 밝혔다. 최근 카드배송을 미끼로 접근하는 보이스피싱 수법이 늘어난 데 따른 조치다.

금융감독원. 뉴스1

기존에는 수령·등록이 완료된 카드만 조회할 수 있었지만, 이날부터 금융결제원의 ‘내 카드 한눈에’ 서비스를 통해 총 27개사의 국내 발급 카드를 배송 단계부터 조회할 수 있다.

카드배송 조회를 통해 카드사 사칭을 확인하면 사기범 전화번호를 바로 중지할 수 있도록 전화번호 이용중지 신고 페이지도 연계했다. ‘전화번호 신고하기’ 메뉴를 클릭하면 보이스피싱 전화번호 신고 페이지로 연결되며, 신고된 전화번호는 확인 절차를 거친 뒤 이용 중지된다.

금감원은 신청하지 않은 카드가 배송되었다는 연락을 받은 경우 일단 사기를 의심하고, 배송원이 알려주는 카드사 콜센터 번호로 전화하지 말고, ‘카드배송 원스톱 조회서비스’로 확인해달라고 권고했다.

금감원 관계자는 “조회 결과 배송원이 안내한 카드가 나오지 않는다면 100% 카드배송 사칭 사기”라며 “금감원은 여전업권 등과 공동으로 ‘카드배송 원스톱 조회서비스’ 관련 집중 홍보를 실시할 예정이며 앞으로도 신종 수법 발견시 대국민 전파 및 대응방안 마련 등을 통해 보이스피싱 범죄에 신속히 대응하겠다”고 말했다.