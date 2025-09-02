“남자는 수건 2장, 여자는 돈 내” 성차별이라고?

인권위 “여성만 렌탈비 받는 건 성차별”

도난 실험 결과, 남탕에 비해 여탕서 무려 6배 넘는 도난 사고 발생

게티이미지뱅크

목욕탕에서 여성 고객에게만 수건 요금을 부과한 것은 성차별이라는 국가인권위원회 판단이 나왔다.

2일 인권위에 따르면 논란의 발단은 여성 사우나 수건 회수율에서 비롯됐다.

사우나를 운영하는 사장 A씨는 계속되는 수건 도난으로 여성 손님에게만 입장료 외 수건 렌탈료로 1000원을 받았다.

반면 남성 손님에게는 서비스로 2장을 무료로 나눠줬다.

A씨는 시청의 권고에 따라 수건 유료 제공 사실을 가격 안내표에 명시했다.

하지만 여성 손님들은 불만을 드러냈고 급기야 한 손님이 인권위에 ‘성차별’이라며 이의를 제기했다.

A씨는 여탕에서만 수건 회수율이 낮고 유료 제공 사실을 사전에 알렸다며 억울함을 호소했다.

시청도 “공중위생관리법상 가격 결정에 관한 규정이 없는 만큼 목욕탕을 법적으로 제재할 근거가 없다”고 했다.

하지만 인권위는 이를 ‘성차별’로 규정하고 차별적 관행을 행정 지도하도록 관할 지역 시장에게 지난 7월 권고했다.

인권위는 “수건 분실은 이용자 개개인의 행위에 의한 것”이라며 “통계적 근거나 실증적 자료 없이 특정 성별 전체에 불리한 조건을 일률적으로 적용하는 것은 성별 고정관념에 기반한 일반화의 우려가 있다”고 밝혔다.

그러면서 관할 지방자치단체가 법적 근거가 없다는 이유만으로 성차별적 요금 부과를 방치해서는 안 된다고 했다.

한편 여탕 수건 도난과 관련 인권위는 ‘통계적 근거나 실증적 자료가 없다’고 지적했지만, 여탕에서만 유독 도난 사고가 빈번한 것으로 드러났다.

여성특별위원회가 남탕과 여탕에 각각 4100개의 수건을 비치하고 2주간 사용 후 분실 수량을 비교한 결과, 남탕에선 8개가 분실된 반면 여탕에선 무려 6배 이상인 51개가 분실됐다.

이런 결과에 대해 여성특별위원회도 분실률 차이를 인정했다.

그러면서도 “여성에게만 수건을 유료로 제공하는 것은 성차별에 해당한다”고 주장했다.

여성특별위원회는 “남탕에서도 수건이 분실된다는 점에서 회수율의 막연한 많고 적음을 근거로 이용 편의에 차이를 두는 기준이 될 수 없다”면서 “소수의 여성 이용자가 수건을 반납하지 않는다는 이유로 여성 이용자 전체를 예비 절도자로 취급해선 안 된다”고 강조했다.