"사퇴하라"·"방송장악"…이진숙 방통위원장 거취 놓고 또 충돌

국회 과방위 전체회의서 여야 공방

(서울=연합뉴스) 김주성 기자 = 이진숙 방송통신위원장이 2일 국회 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에서 위원 질의에 답하고 있다. 2025.9.2

2일 열린 국회 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에서는 이진숙 방송통신위원장의 거취를 놓고 여야가 재차 공방을 벌였다.



더불어민주당은 이 위원장이 업무상 배임 등 혐의를 받는다는 점, 감사원으로부터 정치적 중립의무 위반으로 주의 조치를 받은 점 등을 언급하며 자진 사퇴를 압박했다.



국민의힘은 민주당이 윤석열 정권에서 임명된 이 위원장을 쫓아내려 하는 등 방송 장악을 시도하고 있다고 맞섰다.



민주당 한민수 의원은 최근 극우 성향 유튜버 전한길 씨가 '이 위원장에게 대구시장 공천을 줘야 한다'고 한 점을 거론하며 "이 위원장 하나 때문에 '방송 3법' 개정으로 방통위가 해야 할 일들이 전혀 불가능한 상황까지 몰리고 있는 상황에서 정치적 행보를 하고 있다"며 사퇴를 촉구했다.



같은 당 이정헌 의원은 이 위원장이 대전MBC 사장 재직 시절 법인카드를 사적으로 유용했다는 의혹을 거듭 제기하며 "(법인카드로) 빵을 구입하는 순서 등에서 (이 위원장의) 진술이 오락가락한다"고 지적했다.



국민의힘은 이 위원장을 엄호했다.



박정훈 의원은 이재명 대통령이 민주당 대표 시절 한상혁 전 방통위원장 면직을 '직권남용'이라고 비판한 영상을 재생하며 이 위원장 면직은 부당하다고 주장했다.



박 의원은 한 전 위원장이 TV조선 재승인 점수조작 사건에 연루됐다는 것을 언급하며 "점수를 조작한 사람을 면직하는 것을 직권남용이라고 주장했던 정부에서 공무원의 중립을 어기는 발언을 해 감사원에서 주의를 받았다는 이유로 (이 위원장을) 면직하겠다는 것"이라고 비판했다.



이어 "방통위를 무력화해 제대로 기능할 수 없게 만든 게 민주당인데 그 책임을 이 위원장한테 다 떠넘기고 있다"며 이 위원장에 대한 사퇴 요구를 "노골적으로 방송을 장악하겠다고 선언하는 것"이라고 주장했다.



박충권 의원은 이 위원장에게 소명할 시간을 주기도 했다. 그는 방통위 5인 체제를 복구해 달라고 촉구하는 이 위원장의 발언에 "지금 하게 되면 야당 측에 유리하다고 판단했기 때문에 (정부·여당이) 하지 않는 것"이라고 했다.

