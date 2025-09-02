보령머드화장품, 인도네시아 수출길 열린다

2025년 소공인 해외 온라인 판로 진출지원 사업 최종 선정

보령머드화장품의 인도네시아 수출길이 열린다.

보령시청.

충남 보령시는 관내 기업 투겟로컬(주)이 한국마케팅진흥원이 주관하는 ‘2025년 소공인 해외 온라인판로 진출지원 사업’에 최종 선정되었다고 2일 밝혔다.

이번 사업 선정으로 보령머드화장품의 수출에 필요한 인도네시아 보건당국(BPOM) 화장품 수출 인증 절차와 온라인 플랫폼 입점, 현지 마케팅 전 과정을 지원받게 된다. 동남아 시장 공략에 본격적으로 나설 수 있는 기반을 마련하는 지원이다.

보령머드화장품의 유통을 맡고 있는 투겟로컬(대표 홍효은)은 최근 인천공항 제1터미널 면세점 입점과 KOTRA 싱가포르 수출상담회 참가, 일본 등 K-뷰티 수출 성과 확보 등 지속적인 글로벌 진출 성과를 이어오고 있다.

이번 인도네시아 진출은 동남아 시장 확대 전략의 일환으로, 쇼피, 틱톡, 토코피디아 등 현지 온라인 쇼핑 플랫폼 입점과 인플루언서 기반 콘텐츠 마케팅, 다국어 상세페이지 제작 등이 포함된다. 이를 통해 보령시의 천연광물 자원인 보령머드 기반 클린뷰티 제품이 해외시장에서 경쟁력을 갖추고 소비자와 더욱 가깝게 만날 수 있을 것으로 기대된다.

김동일 보령시장은 “지역의 원료와 스토리를 담은 K-로컬 화장품이 세계 시장으로 나아가는 것을 응원하며, 행정적·정책적 지원을 아끼지 않겠다”며 “이번 사업이 지역 기업의 글로벌 경쟁력 강화는 물론 지역경제에도 실질적인 활력을 불어넣는 계기가 되길 바란다”고 말했다.