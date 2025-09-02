[재미로 보는 오늘의 운세] 9월 3일 (수요일)

쥐

96년생 자유를 얻으면 방향감각을 잃지 말라.

84년생 욱하는 마음에 움직이면 곤란을 겪는다.

72년생 타성보다 활력 넘치는 사람을 만나라.

60년생 부부간에 갈등이 생기니 양보하라.

48년생 관광업 예술품점 목욕수박업은 광고에 성과가 있다.

36년생 육체적인 질환은 완쾌되기 쉽다.

소

97년생 열심히 일할 때가 행복하다.

85년생 아는 것이 없으면 의심하지 않는 법.

73년생 원하는 일을 큰 어려움 없이 이루는 운세.

61년생 겸허한 모습을 보이면 재운이 왕성해진다.

49년생 모호한 처신으로 힘들게 진행될 수 있다.

37년생 목욕을 하면서 피로를 푸는 것도 좋겠다.

범

98년생 기회를 잡아도 지속성이 없으면 무용지물.

86년생 발 빠르게 움직이면 성과를 거둘 수 있다.

74년생 임자 있는 사람이 눈앞에 있다면 단념하라.

62년생 시간에 쫓기면 여러 문제를 내포한다.

50년생 어차피 한번은 겪어야하는 과정이다.

38년생 어지간한 일에는 짜증내지 않는 것이 좋다.

토끼

99년생 차별화된 전략을 가지고 있는 것이 좋다.

87년생 곤란한 부탁은 미적거리지 말고 거절하라.

75년생 구설에 휘말려도 믿어주는 사람은 있다.

63년생 재정적인 문제는 있지만 풀리는 운이다.

51년생 주류업 음식업 건강식품업은 광고에 성과가 있다.

39년생 어음이나 큰 거래는 삼가라.

용

00년생 돌다리도 두드려보고 건너야할 운

88년생 오후에는 되로 주고 말로 받는 좋은 운세이다.

76년생 현재 시작한 일이 갈수록 어렵다.

64년생 정직하게 일하는 것이 성취의 기쁨은 크다.

52년생 성과 없이 보이나 유익한 결과가 쌓인다.

40년생 마음이 콩밭에 있다면 속도를 늦추어라.

28년생 두 사람을 두고서 저울질하면 곤란하다.

뱀

01년생 사소한 문제를 감정화하거나 따지려 들지 마라

89년생 정씨 박씨 이씨에 금전문제 풀린다.

77년생 맡은 일이라면 책임을 다하는 것이 좋다.

65년생 할 수 없다고 느끼는 것은 집념 부족이다.

53년생 좋은 인맥을 형성하는 일에 힘써라.

41년생 산란한 마음을 정리하는 시간이 필요하다.

29년생 하소연에 귀기울이고 직접 관여하라.

말

02년생 침묵하면서 때를 기다리는 것도 좋은 방법이다

90년생 활동방향을 수정하면 좋은 결과가 온다.

78년생 흐름에 방해가 될 요소는 제거하라.

66년생 한번 내린 결정은 밀고 나가라.

54년생 전전긍긍 하지말라 한번 밀리면 겉잡을 수 없다.

42년생 결혼상담소 광고업 소개업은 광고에 성과가 있다 .

30년생 마음에 없는 말은 금세 후회하는 법이다.

양

03년생 대인관계에서 자신을 낮추어라

91년생 중요한 책무가 온다. 힘을 한곳에 집중하라.

79년생 자신의 각오를 시험하는 중대한 고비.

67년생 개인적 차이를 소화하는 자세가 필요하다.

55년생 이름이 알려져 사방에서 우러른다.

43년생 피할 곳은 피하고 보는 것이 안전하다.

31년생 처음 생각대로 묵묵히 밀어붙이는 게 좋다.

원숭이

04년생 돌출행동 삼가야 한다

92년생 불신의 벽이 높아지면 감당하기 힘들다.

80년생 섣불리 생각하면 화가 따르기 쉽다.

68년생 새로운 방식을 채택하는 것도 도움이 된다.

56년생 장사나 사업의 확장은 뒤로 미루어라.

44년생 떡하나도 먹지 못하는 사람은 멀리하라.

32년생 당연한 일을 두고서 엉뚱한 생각 말라.

닭

05년생 아닌 것에 미련두지 마라

93년생 경험이 부족하니 지금 일을 벌이면 안되다.

81년생 독보적인 영역을 침범하는 것에 민감하다.

69년생 유리하게 보이는 일도 다시 생각해라.

57년생 예리한 직관력과 예견이 힘을 발휘한다.

45년생 부동산업 대부업 건축업은 광고에 성과가 있다.

33년생 편안히 안주할 곳을 찾아보는 것도 좋겠다.

개

06년생 생각이 바뀌면 세상이 넓어 보인다

94년생 위기가 나타나도 속내를 보이지 마라.

82년생 정면 돌파해 자신의 입장을 해명하라.

70년생 어리석은 행동은 자제해야 탈이 없다.

58년생 보완할 일은 오늘 처리해라.

46년생 사업적인 부분은 나누어서 해결하라.

34년생 신경 쓰는 것이 건강에 가장 해롭다.

돼지

95년생 영업하는 사람은 고객을 먼저 챙겨야 한다.

83년생 출발점보다 방향이 관건이다.

71년생 위기란 지나고 나면 좋은 기회가 된다.

59년생 대립이 발생하기 전에 조치를 취하라.

47년생 감정적인 일에는 관여하지 마라.

35년생 과도한 정신집중은 건강을 해치기 쉽다.