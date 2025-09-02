민주당 "대통령 이름 희화화한 청주시의장 사과하라"

이재명 진천군의장 소개하면서 '이름이 좋지 않은' 수식어

김현기 의장 "개인적 친분에 의한 발언…오해 일으켜 유감"

국민의힘 소속 김현기 청주시의장이 잇단 부적절한 언행으로 논란의 중심에 섰다.



더불어민주당 충북도당은 2일 "청주시의회의 품격을 스스로 갉아먹은 김 의장은 도민 앞에 즉각 사과하라"고 요구했다.



민주당 충북도당은 이날 논평을 내 "충북도의회 신청사 개청식 무대에 올라 현직 대통령의 이름을 희화화하며 조롱성 인사말을 던진 게 과연 시의회를 대표하는 수장의 언어이냐"며 이같이 말했다.

충북도의회 신청사 개청식에서 인사말 하는 김현기 청주시의장. 개청식 중계 영상 캡처

앞서 김 의장은 전날 열린 도의회 신청사 개청식에 참석해 인사말을 하는 과정에서 이재명 진천군의장을 소개하면서 "이름은 별로 좋지 않은"이라는 수식어를 붙여 논란을 불렀다.



민주당 충북도당은 "도의회 신청사 개청식은 73년 만의 역사적 순간을 기념하는 자리였는데, 김 의장의 한마디 막말로 그 의미와 감동이 짓밟혔다"며 "특히 그의 발언은 단순히 부적절함을 넘어 대통령은 물론이고 같은 당 진천군의장의 명예마저 훼손했다"고 비판했다.



또 "김 의장은 지난 7월 오송 지하차도 참사 2주기 추모 기간에 국민의힘 김영환 충북지사를 비롯한 시의원들과 술판을 벌여 거센 비판을 받은 바 있다"며 "추모 주간 '최소한의 예의'를 외면했던 사람이 이번엔 공적 의전에서 '최소한의 품격'을 저버린 것"이라고 지적했다.



이어 "공적 석상에서의 언어는 곧 책임이며, 결코 가벼운 농담으로 치부할 수 없는 무게를 지닌다"면서 "김 의장은 문제의 막말에 대해 즉각 공개 사과하고, 다시는 경솔한 언행으로 도민의 눈살을 찌푸리게 만드는 일이 없도록 스스로를 돌아보라"고 목소리를 높였다.



김 의장은 민주당의 논평 직후 입장문을 내 "축사 중 이재명 의장님과의 개인적 친분이 과하게 드러나 의도치 않게 오해를 불러일으킨 점 유감스럽게 생각한다"며 "앞으로 공적인 자리에서 발언에 신중을 기하고, 더욱 진중한 태도로 의정 활동에 임하겠다"고 밝혔다.



한편 전날 열린 도의회 신청사 개청식에서는 역대 의장들에게 감사패를 전달하는 자리가 마련됐으나 단상에 오른 민주당 소속의 박문희 전 의장(11대 후반기)이 감사패 받기를 거절하는 돌발상황도 빚어졌다.



박 전 의장은 이후 자신의 페이스북을 통해 "집행부 견제도 못 하는 의회 의장에게 감사패를 받는 것이 부끄러워 거부하고 왔다. 의회의 본분을 다하지 못하는 도의회가 개청을 계기로 새롭게 태어나길 바란다"고 밝혔다.

