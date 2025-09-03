삼성 노조 “SK하이닉스처럼 성과급 달라”

李회장에 ‘깜깜이 제도’ 개선 요구

“EVA 수치 공개 등 변화 보여줘야”

삼성전자 등 삼성 5개 계열사 노동조합이 모인 삼성그룹초기업노동조합이 이재용 삼성전자 회장에게 ‘깜깜이 성과급 제도’ 개선을 요구하는 공문을 보냈다.



삼성그룹 초기업노조는 2일 ‘낡은 성과급 제도와 변함없는 회사’라는 제목의 공문을 이 회장과 전영현 삼성전자 디바이스솔루션(DS)부문장(부회장), 노태문 삼성전자 디바이스경험(DX)부문장 직무대행(사장) 등에게 전달했다.

삼성전자 서초사옥. 뉴시스

초기업노조는 공문을 통해 “SK하이닉스가 최근 노사 합의를 통해 ‘영업이익의 10% 성과급 지급’을 확정했다”며 “반면 삼성전자는 여전히 투명하지 않은 EVA(경제적 부가가치) 방식으로 성과급 제도를 고수하고 있다”고 지적했다. 노조는 “EVA 방식 기준은 직원 누구도 어떻게 계산되는지 알 수 없는 ‘깜깜이 성과급 제도’라는 말 외에 달리 표현할 수 없다”며 “회사가 성과급 개선 TF(태스크포스)를 운영해 여러 차례 회의를 진행했지만 이후 발표나 성과는 전혀 없었다”고 비판했다.



삼성전자와 계열사들은 연간 영업이익을 토대로 한 성과급 제도인 초과이익성과급(OPI·옛 PS)에 EVA 방식을 산정 기준으로 삼고 있다. EVA는 영업이익에서 자본비용(법인세·투자금 등)을 빼는 방식이다. 초기업노조는 “(EVA 방식은) 영업이익이 높다 하더라도 특정 목표에 도달하지 못하면 성과급은 0원이 될 수도 있으며 상한선까지 존재한다”고 꼬집었다. 그간 회사 경영상 EVA의 구체적인 수치가 임직원들에게 공개되지 않으면서 이에 대한 의문이 꾸준히 제기돼 왔다.



초기업노조는 ‘삼무원이라고 생각하고 다니자’라는 사내 게시판 여론을 인용하며 이 회장에 “삼성전자 직원들의 사기와 회사에 대한 신뢰는 이미 바닥에 와 있다. 최소한 변하려는 모습이라도 보여달라”고 호소했다.



지난해 출범한 삼성그룹초기업노조는 삼성전자·디스플레이·화재·바이오로직스·전기 소속 노조를 아우른다.



한편 전날 SK하이닉스 노사는 초과이익분배금(PS)의 상한선을 폐지하고, 영업이익의 10%를 성과급으로 지급한다는 내용의 ‘2025년 임금교섭 잠정합의안’을 도출했다. 이에 따라 SK하이닉스가 올해 예상 영업이익을 달성하면 1인당 1억원의 성과급도 가능하리라는 관측이 나오고 있다.