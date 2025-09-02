9일 ‘업비트 D 콘퍼런스’ 개최… 트럼프 차남 참석해 특별 대담

9일 열리는 ‘업비트 D 콘퍼런스 2025(UDC 2025)’에 세계 가상자산 리더들이 한자리에 모인다.



가상자산거래소 업비트 운영사인 두나무는 9일 서울 강남구 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 ‘블록체인, 산업의 중심으로’를 주제로 ‘UDC 2025’를 개최한다고 2일 밝혔다.



오경석 두나무 신임 대표가 오프닝 연사로 두나무의 새로운 비전과 글로벌 전략에 대해 발표한다. 이어 도널드 트럼프 미국 대통령의 차남인 에릭 트럼프(사진) 트럼프오거니제이션 총괄 부사장과 윤선주 두나무 최고브랜드임팩트책임자(CBIO)가 ‘금융·비즈니스·디지털 자산: 흐름과 미래 전망’을 주제로 특별 대담을 진행한다.