[부고] 정영주씨 별세 외

▲정영주씨 별세, 이수화씨 부인상, 이민걸(법무법인 화우 대표변호사)·순걸씨 모친상, 김현경·희정씨 시모상, 이규석·규원·규희·규민·규리씨 조모상, 김중원씨 처조모상=1일 서울성모장례식장 발인 4일 오전 7시30분 (02)2258-5922
▲신언선씨 별세, 양광순씨 부인상, 양난수(현대모비스 대외협력팀 책임매니저)·수인(캐나다 거주)·영옥씨 모친상, 박재은(중림동장)·류상해씨 시모상=1일 연세대학교 신촌장례식장 발인 4일 오전 9시 (02)2227-7500
▲박정애씨 별세, 김원씨(건축환경연구소 광장 대표·건축가) 부인상, 김태윤(사업)·지영씨(재미) 모친상, 구자철씨 장모상=1일 순천향대병원 발인 4일 오전 5시 (02)797-4444
