특검, 추경호 압수수색… 정점 치닫는 ‘계엄해제 방해 수사’

서울·대구 자택, 의원실 등 대상

압색영장에 ‘내란중요임무 종사’



추, 계엄날 의총 장소 3번 변경

홍철호·한덕수·尹과 차례로 통화

尹 지시로 표결 참여 방해 의혹



특검, 통화내용·국힘 표결 불참 등

의혹 전반 확인… 소환 조사 방침

김용현과 통화 조지연도 압수수색

내란 특별검사팀(특검 조은석)이 12·3 비상계엄의 해제 결의를 막으려 했다는 의혹을 받는 국민의힘 추경호 의원에 대한 강제수사에 돌입했다. 원내대표이던 추 의원이 윤석열 전 대통령 지시를 받아 계엄 상태를 유지하려 했는지를 규명하는 게 이 사건 수사의 핵심이다. 특검은 압수물 분석을 마치는 대로 내란중요임무종사 혐의를 받는 추 의원을 소환해 조사할 방침이다.

의혹 전면 부정 국민의힘 추경호 의원이 2일 오후 서울 여의도 국회 의원회관 의원실로 들어가고 있다. 내란 특검은 이날 ‘12·3 비상계엄 해제 표결 방해’ 의혹을 조사하기 위해 추 의원의 의원실 등을 압수수색했다. 뉴스1

◆추경호, 내란중요임무 혐의



내란 특검은 2일 추 의원의 서울·대구 소재 자택과 국회 의원실, 지역구 사무실에 검사와 수사관을 보내 압수수색 영장을 집행했다. 추 의원을 수행한 당 사무처 직원의 휴대전화도 확보했다. 추 의원이 피의자로 적시된 압수수색 영장에는 내란중요임무종사와 직권남용권리행사방해 혐의를 적시했다고 한다. 특검은 최근 추 전 원내대표를 출국금지 조치한 것으로도 전해졌다.

추 의원은 지난해 12월3일 비상계엄 선포 이후 윤 전 대통령의 요청에 따라 같은 당 다른 의원들이 ‘계엄 해제 요구 의결안’ 표결에 참여하지 못하도록 했다는 의혹을 받고 있다. 계엄 선포 직후 비상의원총회 장소를 국회(오후 11시3분)→중앙당사(11시9분)→국회 예결특위 회의장(11시33분)→중앙당사(다음날 오전 0시3분)로 네 차례 번복하며 표결 참여를 방해했다는 것이다. 결과적으로 당시 국민의힘 의원 108명 중 18명만 의결에 참여했다.



추 의원은 계엄 선포 이후 자택에서 국회로 이동하던 중 당시 홍철호 정무수석, 한덕수 국무총리에게 전화를 건 데 이어 윤 전 대통령과도 통화했다. 특검은 추 의원이 이들 통화를 통해 국회 표결을 막아 계엄 상황을 유지하려고 한 것은 아닌지 의심하고 있다. 박지영 특검보는 이날 “한 전 총리와 추 의원의 통화에서 어떤 대화를 했는지에 대한 조사는 이뤄졌다”면서 “사실관계에 대한 확정이 필요해 추가 조사가 필요한 상황”이라고 설명했다.

◆‘김용현과 통화’ 조지연도 압색

특검은 계엄 당일 추 의원의 동선 등 구체적 행적을 파악하고, 통화로 어떤 내용을 주고받았는지, 국민의힘 내부에서 의사결정이 어떻게 진행됐는지, 의원 다수가 표결에 불참하게 된 경위는 무엇인지 등을 구체적으로 파악할 방침이다. 압수물 분석과 관련자 조사를 마무리하면 추 의원을 피의자 신분으로 소환할 것으로 보인다.



추 의원은 자신에 대한 의혹에 대해 ‘계엄을 사전에 인지하지 못했고 윤 전 대통령과 표결 방해를 논의하지도 않았다’는 입장이다. 윤 전 대통령과 통화에선 “계엄을 미리 알려주지 못해 미안하다”는 말을 들었을 뿐이라고도 했다. 의총 장소 변경과 관련해선 당대표실과 혼선이 있었고 국회 출입통제가 이뤄져 불가피한 선택이었다고 주장하고 있다.



특검은 이날 국민의힘 원내대표실과 조지연 의원실도 압수수색했다. 조 의원은 원내부대표단으로 계엄 해제 표결 당시 추 의원과 함께 원내대표실에 머물러 있었다. 계엄 당일 김용현 전 국방부 장관과 통화한 사실도 파악됐다. 특검 수사망이 좁혀오는 데 대해 국민의힘은 이날 논평을 내고 “특검의 무도한 압수수색은 야당 탄압을 넘은 야당 말살 시도”라며 “추 전 원내대표에 대한 내란 몰이 시도를 즉각 중단하라”고 비판했다.



특검은 박성재 전 법무부 장관과 심우정 전 검찰총장에 대해서도 최근 출국금지 조치를 한 것으로 파악됐다. 특검은 박 전 장관이 계엄 직후 합동수사본부에 검사 파견을 지시한 의혹, 심 전 총장에 대해선 올해 3월 윤 전 대통령 구속취소 결정 이후 즉시항고를 포기한 경위 등을 조사 중이다.