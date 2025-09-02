음주운전·SNS글 연거푸 사과한 최교진… 野 “이념 편향”

인사청문회 여야 공방



野 “천안함 음모론 전파” 공격엔

崔 “혹시라도 상처받은 분께 사과”

與 “교육계 40년 계신 전문가” 엄호



이억원 후보엔 ‘금융위 해체’ 공방

野 “없앨 조직… 철거반장 오셨나”

수십억 재건축 시세 차익 논란엔

李 “국민 눈높이 안 맞아” 몸 낮춰

여야는 2일 최교진 사회부총리 겸 교육부 장관·이억원 금융위원장 후보자의 인사청문회에서 강하게 부딪쳤다. 야당인 국민의힘은 후보자들의 도덕성과 이념 문제 등을 집중 공격했고, 더불어민주당은 후보자들의 전문성을 부각하며 엄호에 나섰다.

최교진 부총리 겸 교육부 장관 후보자가 2일 국회 교육위원회에서 열린 인사청문회에서 친북 성향 논란 관련 질의에 답변하던 중 잠시 생각에 잠겨 있다. 연합뉴스

◆최교진, 음주운전·이념 논란 도마



최 후보자 청문회에서는 과거 사회관계망서비스(SNS) 발언을 비롯한 이념적 편향성과 음주운전 전력 등이 도마 위에 올랐다. 최 후보자는 관련 논란에 수차례 사과했다. 그는 “음주(운전)에 대해서는 분명하게 사과드린다”며 “당시 교사는 아니었지만 제 생애에서 가장 후회하는 일”이라며 “그 이후 단 한 차례도 반성하는 의미에서 운전하지 않았다”고 했다.



최 후보자는 2003년 새벽 음주운전을 하다 대전의 한 도로에서 경찰에 적발됐다. 최 후보자의 혈중알코올농도는 면허 취소에 해당하는 0.187%였고, 이후 법원에서 벌금 200만원을 선고받았다.



국민의힘 김용태 의원은 “최 후보자가 걸어온 길을 보면 극단적 편향성을 여과 없이 표출했다”며 “대표 사례가 북한의 천안함 폭침을 부정하는 음모론 전파에 앞장선 것”이라고 주장했다. 이에 최 후보자는 “그때 제 입장은 음모론이 아니었다. 선동하지 않았다”면서도 “지금은 분명하게 국가에서 조사해서 발표한 결과를 존중해야 한다고 생각하고, 혹시라도 그 일로 상처받으신 분이 계신다면 사과드리겠다”고 했다.

최교진 부총리 겸 교육부 장관 후보자가 2일 국회 교육위원회에서 열린 인사청문회에서 위원 질의에 답변하던 중 이마를 만지고 있다. 연합뉴스

부산 사상구를 지역구로 둔 국민의힘 김대식 의원은 “18대 대선에서 문재인 후보가 패배하자 후보자는 ‘여전히 부끄러운 부산’이라고 발언했다. 부산 시민을 모독하는 발언”이라며 사과를 요구했다. 이에 최 후보자는 “부산에 사는 어느 시인이 ‘여전히 부끄러운 부산인가’라는 제목의 시를 올린 것을 보고, 이렇게 생각하는 사람도 있구나 해서 공유한 것”이라고 해명했다. 그는 “혹시 부산에 계신 분들이 상처를 입으셨을 수도 있다고 생각하면 신중하지 못했던 공유라 생각한다. 다시 한 번 사과드린다”고 덧붙였다.



민주당은 최 후보자의 교육계 경력을 내세우며 방어했다. 박성준 의원은 “후보자는 교육계에 계신 지 40년이 되셨다”며 “사회운동도 하셨고 교육 현장에 있었고 책임 있는 세종시교육감 3선을 연임하는 등 업적과 일들을 많이 해와 장관 후보자가 됐다. 초·중·고등교육 현장에서 목소리를 듣고 정책을 집행했던 분으로 (장관직에) 가장 적임자”라고 강조했다.



최 후보자는 청문회 모두발언에서 “최근 교권 침해로 인해 선생님들이 교육 활동에 많은 어려움을 겪고 있다”며 “공교육 회복을 위해 선생님들을 지키고 보호하는 것을 최우선 정책과제로 추진하고자 한다”고 밝혔다. 이어 그는 공교육에 대한 국가 책임 강화, 교육을 통한 지역 혁신과 국가 균형 발전 등을 약속했다.

이억원 금융위원장 후보자가 2일 서울 여의도 국회 정무위원회에서 열린 인사청문회에 출석해 있다. 연합뉴스

◆이억원, 재건축 시세차익 논란



이 후보자 청문회에서는 부동산 투기 의혹 등이 문제가 됐다.



이 후보자는 강남 재건축 아파트 시세차익 논란에 “국민 눈높이에서 보면 그런 부분(도덕적 비난 가능성)도 있을 수 있다는 점을 잘 알고 있다”면서도 투자 수익이 아닌 실거주 목적이었다고 해명했다. 그는 2005년과 2013년 두 차례에 걸쳐 재건축 전인 아파트를 구입하고 해외로 나가 실거주하지 않았다는 의혹을 받는다. 2013년 매입한 개포동 주공아파트의 경우 재건축 이후 시세차익이 약 40억원에 달하는 것으로 알려졌다.



이 후보자는 3년간 사외이사 근무로 약 6억2000만원을 받은 데에도 “국민 눈높이에서 적절한지 새겨야 할 부분”이라고 몸을 낮췄다.

이억원 금융위원장 후보자가 2일 국회 정무위원회에서 열린 인사청문회에 출석해 의원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

금융위 해체를 포함한 정부조직법 개편을 둘러싸고도 치열한 공방이 벌어졌다.



정무위 야당 간사인 국민의힘 강민국 의원은 금융감독체계 개편안 관련 당정협의를 언급하며 “청문회 전날 금융위 해체안을 논의했다고 하니 도저히 이해할 수가 없다”며 “건물을 철거하기 위한 철거반장으로 오신 거냐”고 지적했다.



여당 간사인 민주당 강준현 의원은 “금융위 분리 문제는 안을 갖고 논의했던 것이지 결정 단계는 아니었다”고 반박했다. 관련 공방이 이어지면서 한때 회의가 정회되기도 했다. 이 후보자는 금융위 해체 관련 질의에 “잘 모르겠다”, “확정됐거나 구체적으로 내용이 나온 것이 아닌데 그것에 기반해서 말씀을 드리는 것은 적절하지 않다”며 즉답을 피했다.



이 후보자는 모두 발언에서 “가계부채 관리 기조를 일관되게 유지하고 6·27 대책을 차질 없이 추진하고 필요시 추가적인 대책도 즉각 시행해 선제적으로 대응할 것”이라고 밝혔다.