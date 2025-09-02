오세훈·유정복·김진태 “與 계엄일 청사 폐쇄 주장은 명백한 허위사실”

더불어민주당이 12·3 비상계엄 당시 국민의힘 소속 단체장이 이끄는 지방자치단체에서 청사 폐쇄 등 계엄 동조 정황이 나타났다고 주장하자 오세훈 서울시장과 유정복 인천시장, 김진태 강원도지사는 “명백한 허위사실”이라고 반박했다.

이들 세 지자체장은 2일 배포한 입장문에서 “야당 소속 지자체장들은 비상계엄 당일 청사를 폐쇄한 사실이 없다”며 “평소에도 심야시간에는 출입증을 패용한 경우에만 출입이 허용되고 있다”고 밝혔다.

앞서 전현희 민주당 3대특검 종합대응특위 총괄위원장은 지난달 31일 기자회견을 열고 “국민의힘 소속 지자체장들이 비상계엄 당일 청사를 폐쇄하고 비상간부회의를 진행했다”며 “내란동조 행위에 대해 특검이 수사를 개시해야 한다”고 주장한 있다.

이에 대해 세 지자체장은 “전 위원장의 발언은 명백한 허위사실”이라며 “특검으로 하여금 근거 없는 거짓 의혹까지 수사를 확대하도록 압박하는 전형적인 ‘하명 수사’이자 ‘표적 수사’ 지시”라고 비판했다. 그러면서 “통상적인 지자체 행정까지 내란동조로 몰아가며, 부당한 자료요구와 현장검증으로 공무원들을 겁박하려는 저열한 행태에 분노를 느낀다”며 “내란 프레임을 씌워 야당 지자체장을 정치적으로 끌어내리려는 거대 여당의 폭력적인 행태를 더는 좌시할 수 없다”고 반발했다.

이들은 “민주당은 내년 지방선거에서 서울·인천·강원도를 뺏기 위해 특검을 도구로 세 곳 광역단체장을 정치적으로 흠집 내겠다는 의도를 노골적으로 드러냈다”면서 “지방선거 출마를 검토하면서 특검 수사를 이용하는 야비한 행태는 국민이 용납하지 않을 것”이라고 지적했다.