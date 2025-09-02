이태원 참사 3년 만에…경찰 112 신고코드에 '인파관리' 신설

경찰이 10·29 이태원 참사와 같은 인파 운집 사고에 효과적으로 대응하기 위해 112 신고 접수 코드에 ‘인파관리’를 신설했다. 스토킹 범죄는 ‘중요범죄’로 재분류됐다.

2일 경찰청에 따르면 기존 59개에서 61개 소분류로 개편된 ‘112 신고 사건종별 코드’가 전날부터 전국 경찰 일선에서 도입됐다.

사진=연합뉴스

소분류 종별 코드로는 인파관리, 공중협박, 공공장소 흉기소지, 사이버범죄, 자연재난, 기타재난, 화학물질사고 등 7개가 신설됐다.

2022년 이태원 참사 당일 ‘압사 위험’을 경고하는 112 신고가 다수 접수됐지만 당시 신고 전화의 사건종별 코드는 ‘위험방지’로 분류됐다.

경찰은 ‘인파관리’ 사건을 따로 분류해 다중 인파 운집으로 인한 위험 상황에 신속·정확하게 대응하겠다는 방침이다.

이재명 대통령이 엄정 대응을 주문하기도 했던 스토킹 범죄는 기존 기타범죄에서 중요범죄로 재분류된다. 살인·강도 등 강력범죄와 비슷한 수준으로 대응하기 위한 취지다. 경찰은 최근 스토킹 범죄가 살인·살인미수 등 강력범죄로 이어지는 사건들이 잇따르면서 피해자 보호를 강화하고 가해자에 대한 순찰을 확대하는 방안을 내놓기도 했다.