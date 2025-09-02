김정은, 딸 주애와 함께 訪中

북한 김정은, 베이징 도착...딸 주애도 동행 (평양 조선중앙통신=연합뉴스) 북한 조선중앙통신은 2일 저녁 "조선민주주의인민공화국 외무성 보도국은 김정은 동지께서 9월 2일 현지시간으로 오후 16시 중화인민공화국의 수도 베이징에 도착하시였다"고 보도했다. 이날 통신이 발행한 사진을 보면 김 위원장의 딸 주애도 동행했다. 2025.9.2 nkphoto@yna.co.kr/2025-09-02 21:20:34/ <저작권자 ⓒ 1980-2025 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

중국 전승절 80주년 기념 열병식에 참석하기 위해 중국을 찾은 김정은 북한 국무위원장(앞줄 왼쪽 세번째)이 2일 베이징역에 도착한 전용열차에서 내린 뒤 차이치 중국공산당 중앙서기처 서기(〃 두번째), 왕이 외교부장(〃 첫번째)의 영접을 받고 있다. 김 위원장 바로 뒤에 딸 주애가 다소 긴장한 듯한 모습으로 서 있다.

