'프랑스 국민배우' 제라르 드파르디외, 이번엔 여배우 성폭행 혐의

프랑스 국민배우 제라르 드파르디외(76)가 여배우 성폭행 혐의로 또 다시 법정에 설 것으로 보인다.

프랑스 BFM TV는 드파르디외가 파리 형사 법원에 회부돼 재판을 받게 됐다고 2일 전했다. 드파르디외는 2018년 8월 자신의 파리 자택에서 두 차례에 걸쳐 배우 샤를로트 아르누를 성폭행한 혐의를 받고 있다. 아르누는 드파르디외에게 성폭행당한 뒤 고소했으나 2019년 6월 경찰과 검찰 수사 단계에서 충분한 증거를 찾지 못해 후속 조치 없이 종결 처리됐다. 이후 아르누가 예심 판사에게 직접 고소장을 제출해 정식 수사가 진행되고 있다.

아르누는 자신의 인스타그램을 통해 “7년간 공포와 지옥 같은 시간이었다. 이번 결정은 일종의 사법적 진실을 바로잡은 것이다. 너무 큰 일이라 실감이 잘 나지 않지만 안도감을 느낀다”고 밝혔다. 드파르디외는 그간 아르누의 주장에 대해 “합의된 관계였다”며 혐의를 부인했다. 드파르디외는 지난 5월 이미 영화 스태프들을 성추행한 혐의로 1심에서 징역형 집행유예 판결을 받았다. 그는 2021년 영화 ‘녹색 셔터(Les Volets verts)’ 촬영장에서 세트 장식 담당자와 조감독의 엉덩이와 가슴을 만지는 등 성희롱한 혐의를 받았다.