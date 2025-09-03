쌀·축산물 가격 오르자 정부 할인 강화…추석 먹거리 물가 또 비상

늦은 추석 성수기가 다가오는 가운데 쌀과 축산물 가격이 치솟으며 먹거리 물가에 또 다시 비상이 걸렸다. 이상기후로 인한 수급불안으로 들썩이던 원예농산물 물가는 잡았지만 농축산물 가격 상승세가 심상치 않자 정부는 할인지원 확대 카드를 꺼내들었다.

3일 관련당국 등에 따르면 정부는 현재 20㎏ 당 3000원씩 할인 중인 쌀 할인지원 금액을 1000~2000원 가량 높이는 방안을 검토 중이다.

이는 원료곡 부족으로 산지 쌀값이 오르면서 소비자 부담이 커졌기 때문이다. 통계청 8월 소비자물가동향에 따르면 지난달 쌀 가격은 전년동월대비 11% 상승했다.

홍인기 농식품부 유통소비정책관은 "쌀은 햅쌀 출하를 앞두고 있는 상황에서 지난해 충분한 원료를 확보하지 못한 산지 유통업체의 원료벼 확보 경쟁이 심화됐다"고 설명했다.

정부는 지난달 1일부터 대형 유통업계 할인행사를 통해 소비자 부담 완화를 병행하고 있다. 농식품부 관계자는 "할인 판매로 소비자에 미치는 쌀값 영향을 최소화하려고 하고 있다"며 "쌀 할인행사 계획은 9월 30일까지인데 예산 소진 속도에 따라서 조정 가능할 것"이라고 전했다.

또한 축산물은 1년 전보다 7.1% 상승했다. 특히 계란 가격이 1년 만에 8% 올랐다. 이에 대해 정부는 대형마트, 계란 생산·유통단체 등과 협업해 할인행사를 실시할 계획이다.

다만 정부는 계란 산지 가격 급등 원인을 여전히 제대로 파악하지 못한 상황이다. 농식품부 관계자는 "계란 담합 조사는 아직 진행 중"이라며 "협의를 통해 산란계협회가 이번주 중 가격을 정상화하겠다고 답변해와서 지켜볼 것"이라고 언급했다.

축산물 가격 상승에는 미국 돼지 도매가격이 7월 기준 전년 대비 14% 오르는 등 국제가격이 오른 것도 영향을 미쳤다. 정부는 소비자 부담 완화를 위해 자조금 및 주요 유통업체 등과 협업해 한우·한돈 할인행사를 추진할 계획이다.

이처럼 최근 집중호우·폭염 등 이상기후로 인한 채소·과일류 가격 상승세는 상대적으로 잡았지만 여전히 먹거리 물가 불안이 이어지자 정부가 내세운 카드는 '할인지원'이다. 지난달 농축산물 소비자물가는 전년 동월 대비 4.4% 상승하며 지난해 7월(6.2%) 이후 최고 상승폭 기록을 새로 썼다. 다만 원예 농산물 소비자물가지수는 0.9% 상승에 그쳤다.

특히 정부는 연중 농축산물 수요가 가장 많은 추석 명절에 대비해 대규모 할인지원 방안을 관계부처 합동으로 마련한다는 계획이다.

문제는 반복되는 농축산물 수급불안을 근본적으로 잡을 대책은 여전히 부족하다는 점이다.

이에 대해 농식품부는 유통단계 축소뿐만 아니라 생산·수급과 연계한 유통구조 개선 방안을 연내에 마련한다는 계획이다.

홍인기 정책관은 "유통구조와 관련해서는 구조적인 문제이기 때문에 어떤 대책을 일시적으로 해서 몇 달 후에 효과가 바로 나타났다고 보기는 어려운 부분"이라며 "매번 문제 상황이 인지가 됐을 때 방안을 마련하고 소통을 해 성과를 내가야 되는 부분"이라고 말했다.

이어 "유통구조 개선 대책은 작년 5월경에도 (발표)했는데 그때는 도매 시장 중심으로만 보완하는 개념의 대책이었다"며 "이번에는 이를 포함해 생산부터 전 과정에 대해서 다시 짚어보고 저희가 할 수 있는 부분을 찾아내서 해야 할 것"이라고 덧붙였다.

