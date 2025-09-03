박민영, 37kg 건강 이상설 해명 "다이어트 중 무리한 일정"

사진=TV조선 제공

배우 박민영이 건강 이상설에 직접 해명했다.

지난 2일 박민영은 자신의 인스타그램을 통해 "제가 지금 찍고 있는 '세이렌'이라는 작품의 한설아 캐릭터를 위해 건강하게 다이어트를 하다가 요즘 약간 무리한 스케쥴로 조금 더 감량되어 팬분들이 걱정하시는데 전 건강합니다"라고 밝혔다.

그러면서 "걱정마세요 하루세끼 잘 먹어요. 기다려주세요 컨피던스맨도, 세이렌도, 예능도"라고 덧붙였다.

앞서 박민영은 지난 1일 서울 마포구 상암동 스탠포드호텔에서 열린 TV조선 새 주말 미니시리즈 '컨피던스맨 KR' 제작발표회에 참석했다.

이날 박민영은 누드 톤의 슬림핏 드레스를 입고 등장했다. 타이트한 드레스를 입은 박민영은 지나치게 마른 체형으로 화제를 모았다.

이에 팬들 역시 "언니 너무 말라서 보기 안쓰러워요", "밥 좀 많이 드세요", "다이어트는 이제 그만" 등 우려의 반응을 보인 바 있다.

한편 박민영은 TV조선 새 주말드라마 '컨피던스맨 KR'에 출연한다. '컨피던스맨 KR'은 다재다능한 능력을 보유한 사기꾼 3명이 이 시대의 악당들을 향한 복수에 나서는 케이퍼 코믹물로, 오는 6일 오후 9시 10분 TV조선과 쿠팡플레이에서 동시에 첫 공개된다.

