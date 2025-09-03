'제한급수' 강릉 저수율 더 떨어져…공중화장실·수영장 '중단'

극심한 가뭄을 겪고 있는 강릉 지역의 주요 수원인 오봉저수지의 저수율이 전날(14.4%)보다 더 떨어진 14.1%를 기록했다. 강릉은 공중화장실과 수영장을 폐쇄한 데 이어 청소년 카페 2곳의 운영도 중단했다.

3일 행정안전부에 따르면 강릉지역 최근 6개월 강수량은 388.9㎜로 평년 대비 43.7%에 불과해 심한 가뭄 상태가 이어지고 있다.

강릉 지역의 극심한 가뭄이 계속되는 3일 강원 강릉시 오봉저수지에 바닥이 드러나 있다. 강릉 지역의 주요 수원인 오봉저수지의 저수율이 전날(14.4%)보다 더 떨어진 14.1%를 기록했다.

정부는 지난 1일부터 수도 계량기 75%를 잠그고, 전날부터 수도 검침원을 통해 확인 점검을 실시 중이다.

절수 조치의 일환으로 공중화장실 47곳과 수영장 3곳도 폐쇄했고 학교 밖 청소년지원센터 내 청소년 카페 2곳도 운영을 중단했다.

대체용수 공급도 늘렸다. 현재까지 시내 지하유출수 5000t과 남대천 하천 용수 1만t, 연곡정수장 3000t, 인근 지방자치단체 지원 300t, 관내 하천 3200t 등 2만1500t이 공급됐다.

소방차, 군 물탱크, 민간 살수차, 지자체 차량 등 185대를 동원해 오봉저수지와 홍제정수장에는 물 6582t을 지원했다.

보유한 병물은 총 199만병으로, 이 중 28만병이 노인복지시설과 학교 등에 우선 배부됐다. 현재 171만병이 비축돼있어 향후 강릉 시민들에게도 배부될 예정이다.

