코스맥스바이오, 中 티몰글로벌과 맞손…국내 고객사 판로 확대

코스맥스그룹의 건강기능식품 ODM(연구·개발·생산) 기업 코스맥스바이오가 국내 고객사 판로 확대와 중국 건기식 시장 공략 강화에 나선다.

지난 8월 25일 경기도 성남시 코스맥스 사옥에서 (왼쪽부터) 이금실 타오바오·티몰 글로벌 한국지사장과 김철희 코스맥스바이오 대표가 MOU 기념사진을 촬영하고 있다. 코스맥스 제공

코스맥스바이오는 지난달 25일 타오바오 티몰 글로벌과 건기식 분야 사업협력을 위한 MOU를 체결했다고 3일 밝혔다.

티몰 글로벌은 타오바오·티몰 그룹의 핵심 사업인 크로스보더 B2C 이커머스 플랫폼(국경 간 전자상거래)’이다. 현재 중국 크로스보더 플랫폼 중 가장 높은 점유율을 확보하고 있다.

타오바오·티몰 그룹은 중국 소비자를 겨냥한 플랫폼들로 이루어져 있다. 2014년부터 해외 브랜드들이 중국 시장에서 성공적으로 비즈니스를 이끌어 나갈 수 있도록 마케팅부터 브랜드 인큐베이팅까지 다양한 서비스를 제공하고 있다.

양사는 이번 MOU 체결을 시작으로 한국 일반식품 및 건기식 분야에서 △학술교류 △기능성소재 연구 △제품·제형 개발 및 생산, 판매 등 제반 사업들을 교류할 계획이다.

특히 코스맥스그룹에서 생산되는 유수의 국내 고객사 제품들이 티몰 글로벌 플랫폼을 통해 중국 소비자들과 만날 수 있도록 협력할 방침이다.

김철희 코스맥스바이오 대표는 “이번 MOU 체결로 중국 현지 고객들에게 선호도가 높아지고 있는 K건기식의 안정적인 생산과 다양한 신제품 개발이 가능해질 것”이고 “코스맥스그룹에서 생산되고 있는 우수한 국내 고객사 제품도 해외수출의 판로를 개척할 수 있는 좋은 계기가 될 것으로 본다”고 강조했다.