전처 명의로 데이트앱 가입, 여성인 척 사기 친 남성 ‘징역형’

입력 : 2025-09-03 09:11:08
수정 : 2025-09-03 09:11:07
이동준 기자 blondie@segye.com
뉴시스

데이팅 앱에서 여자 행세를 하며 2억7000만원을 갈취한 30대 남성이 징역형을 선고받았다.

 

그는 이혼한 전처 명의로 데이팅 앱에 가입해 이같은 범죄를 저지른 것으로 파악됐다.

 

서울남부지법 형사13단독 김성은 판사는 최근 사기 등 혐의로 기소된 A씨(32)에게 징역 3년을 선고했다고 3일 밝혔다.

 

A씨는 지난 2023년 8월 한 데이팅 앱에 이혼한 전처의 명의를 사용해 가입했다. 전처는 명의 사용을 허락하지 않았다.

 

그는 앱에서 여성으로 활동하며 범행 대상을 물색. ‘도와주세요‘라는 채팅방을 개설한 뒤 방에 입장한 피해자 B씨에게 접근했다.

 

그는 대학병원 간호사인 척 행세하며 “돈을 빌려주면 40% 이자를 붙여 변제하겠다”고 속였다.

 

A씨는 이날 피해자에게 30만원을 빌린 것을 포함해 같은 해 9월 6일까지 24차례에 걸쳐 총 3350만원을 뜯어냈다.

 

당시 A씨는 8000만원을 갚지 못해 이미 개인회생을 신청해둔 상태였고, 추가로 9000만원의 빚까지 있어 돈을 갚을 수 없는 상태였다.

 

A씨는 지난 2022년 8월에도 데이팅 앱에서 만난 피해자 C씨에게 신분을 속인 채 접근해 돈을 뜯어냈다.

 

그는 C씨에게 “아버지 집수리 비용으로 3000만원을 줘야 하는데 돈을 빌려주면 월요일에 변제하겠다”고 거짓말했다. 이를 믿은 피해자는 2000만원을 보냈고, 이후 42차례에 걸쳐 약 2억798만원을 빼앗겼다.

 

A씨는 같은 해 11월에도 채팅 앱에 ’돈을 빌려달라‘는 취지의 글을 올리고는 연락이 온 피해자 D씨에게 여자 행세를 하며 돈을 갈취했다.

 

그는 “다단계 사기를 당했는데 남편에게 말을 못 하고 있다”며 총 28회에 걸쳐 2433만원을 송금 받았다.

 

A씨가 이처럼 위기에 처한 여자 행세를 하며 피해자들을 속여 받아낸 금액은 2억7000만원에 달한다.

 

이 사건에 대해 재판부는 “현재까지 대부분의 피해자와 합의하거나 용서받지 못했다”며 “선고기일에 도망한 점 등을 종합하면 실형 선고가 불가피하다”고 지적했다.

 

그러면서도 “피고인이 범행을 자백했고 약 1억3000만원을 변제한 점, 동종 전과가 없는 점 등을 고려했다”고 양형 이유를 설명했다.

이동준 기자

